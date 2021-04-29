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Сумская – ревнует, а Логунова – только за: отпускают ли украинские звезды своих супругов одних на отдых

Сегодня, 16:01

Одни звезды заявляют, что отдыхать отдельно от супругов ни в коем случае нельзя, другие уверены – это только укрепляет отношения

Украинские знаменитости в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", рассказали, ездят ли без супругов на курорт.

Супруги Камалия, которая поделилась забавной фотографией, и Захур всегда вместе: и на светских раутах, и на отдыхе.

"Мы как-то пытаемся все вместе ездить на отдых, всей семьей.У нас таких не было мыслей, чтобы поехать врозь отдыхать куда-то", – рассказала Камалия.

Камалия с мужем
Камалия с мужем
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Оля Цибульская прекрасно относится к отдыху отдельно с супругом.

"Я действительно "за". Потому что, когда ты даешь волю человеку, настоящую свободу, он всегда хочет возвращаться домой. Я против истории, чтобы вставлять чип куда-то мужчине и постоянно контролировать его поведение. Я всегда уходила от мужчин, которые пытались установить мне рамки и правила. Кошка гуляет сама по себе, и приходит только туда, где ее любят. И мне нравится история с отдельными спальнями, которая была у королей и королев. Мне кажется что-то в этом есть. И как раз секрет позднего секса в хорошем смысле этого слова, и в возрасте после 70, как раз где-то в разных спальнях", – поделилась Цибульская.

Оля Цибульская с супругом
Оля Цибульская с супругом
Фото: instagram.com/cybulskaya

Не отпускает любимого с друзьями на отдых актриса Ольга Сумская.

"Нет, никогда. Я бы никогда не отпустила Борисюка где-то в дом отдыха или на какой-то курорт. Да вы что! Это просто сразу мужчина попадает в ловушку. Как только он попадает в зону комфорта, отдельный отдых, как мухи на мед. Поэтому необходимо следить, контролировать этот процесс. И вообще никогда не расслабляться. Это огромный риск для супружеской пары. Потому что как раз на таком отдыхе могут быть приключения", – говорит Сумская.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Фото: instagram.com/olgasumska

Поддерживает слова Ольги и певица Екатерина Бужинская.

"Как супруга отпустить на отдых? Я бы не отпустила. У меня красивый супруг, который тоже меня не пускает, ехать одной не позволяет, ревнует. Ко мне подошел один симпатичный молодой ведущий со мной сфотографироваться и говорит: "Можно вас так обнять?". Я говорю: "Лучше не надо. Потому что потом на гастроли супруг не пустит". Ревнует. Ну, значит любит", – убеждена Бужинская.

Екатерина Бужинская с супругом Дмитрием Стойчевым
Екатерина Бужинская с супругом Дмитрием Стойчевым
Фото: Instagram/buzhynska

А вот супруга Дмитрия Ступки, Полина Логунова, уверена: если избранник – публичный человек, его можно с легкостью отпускать на отдых самого.

"Его все знают во всем мире. Если что-то пойдет не так, я узнаю первой об этом. Поэтому все в порядке. Я тоже считаю, что иногда людям друг от друга нужно отдохнуть. Подумать о чем-то, увидеть что-то с другой стороны и свои отношения, и отдых без этого человека. Потому что, когда люди живут от пяти и более лет вместе, и дома вместе, и на отдыхе вместе. Приезжаешь, а жена еще худее чем была, скулы у нее все выше, губы пышные. Человек соскучился, почему нет", – поделилась Логунова.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова
Дмитрий Ступка и Полина Логунова
Фото: instagram.com/stupka777

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