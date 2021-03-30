Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сразу бы догадались: Иракли Макацария рассказал, что спасло его от вылета из шоу Маска

Сегодня, 12:15

Несколько эфиров он скрывался в костюме Сома

На днях в программу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пришел Иракли Макацария, который покинул гипершоу "Маска" в десятом выпуске.

Во время откровенного интервью с ведущими Марией Мельник и Анатолием Анатоличем участник самого популярного шоу страны рассказал, что позволило ему не выдать себя слишком рано.

Известный бизнесмен и продюсер Иракли Макацария признался – изображать из себя англоязычного иностранца ему было легко.

"Английский язык мне близок, я очень комфортно чувствую себя, общаясь на нем. Сценаристы шоу предложили развивать такую ​​легенду – я иностранец, что в принципе является правдой, но говорить должен именно на английском", – поделился Макацария.

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: телеканал "Украина"

Это действительно запутало зрителей и экспертов шоу. Если бы не язык, считает Иракли, детективы гораздо раньше бы догадались, кто под маской.

Однако язык общения был едва ли не единственным фактором, благодаря которому участник шоу чувствовал себя комфортно. Ведь до этого Иракли Макацария не имел опыта выступлений на большой сцене и даже не пел в караоке. А еще больше осложнила его задачу огромная маска.

Сом
Сом
Фото: телеканал "Украина"

"Было очень сложно, ведь голова Сома невероятно большая и доходила мне до плеч, поэтому было трудно поднимать руки. Однако, честно говоря, из всех костюмов мне действительно больше нравился Сом! Он крутой, но двигаться в нем слишком сложно", – рассказал артист.

А вот самый сложный и самый любимый свой номер Иракли назвать не смог, так как в каждом отдавался на все 100%.

Читайте также:
Полякова увидела в Носороге Потапа: "Он только в этой маске может меня потягать"

"То, что я решился на участие в этом проекте, уже стало для меня открытием, ведь могу честно признаться – никогда в жизни не пел. Это мой первый опыт! Слух у меня был, ведь я танцевал, но здесь все совсем другое. Поэтому я решил, что должен просто сконцентрироваться и кайфовать. А получилось то, что получилось. И мне это понравилось", – признался Иракли Макацария в программе "Ранок з Україною".

Иракли Макацария на шоу "Маска"
Иракли Макацария на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).
** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.
*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Ранее мы писали, что на шоу "Маска" звездные детективы обидели Злату Огневич.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш "Снимай все и иди домой": Андрей Данилко угадал звезду в костюме Месяца Владимир Остапчук признался, чему пришлось мгновенно научиться на сцене шоу "Маска"
Иракли Макацария шоу Маска
Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Как выглядит тщательно скрываемая жена Олега Винника без макияжа
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями
Валерий Меладзе и Джанабаева в третий раз станут родителями

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

Сегодня, 05:05Events

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 21:50Events

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Вчера, 17:26Звездно

"Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео)

Вчера, 15:24Звездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

Вчера, 14:45Звездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

Вчера, 13:56Фаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

Вчера, 12:50Звездно

В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

Вчера, 12:32Звездно

СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

Вчера, 10:29Вкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Вчера, 09:17Звездно

"Папочка пришел": Дан Балан вернулся на "Голос країни" ради Тины Кароль

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

28 мартаЗвездно

"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

28 мартаEvents

28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мартаEvents

Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

27 мартаЗвездно

LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

Новости партнеров

Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять