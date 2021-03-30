Сразу бы догадались: Иракли Макацария рассказал, что спасло его от вылета из шоу Маска

Несколько эфиров он скрывался в костюме Сома

На днях в программу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пришел Иракли Макацария, который покинул гипершоу "Маска" в десятом выпуске.

Во время откровенного интервью с ведущими Марией Мельник и Анатолием Анатоличем участник самого популярного шоу страны рассказал, что позволило ему не выдать себя слишком рано.

Известный бизнесмен и продюсер Иракли Макацария признался – изображать из себя англоязычного иностранца ему было легко.

"Английский язык мне близок, я очень комфортно чувствую себя, общаясь на нем. Сценаристы шоу предложили развивать такую ​​легенду – я иностранец, что в принципе является правдой, но говорить должен именно на английском", – поделился Макацария.

Иракли Макацария Фото: телеканал "Украина"

Это действительно запутало зрителей и экспертов шоу. Если бы не язык, считает Иракли, детективы гораздо раньше бы догадались, кто под маской.

Однако язык общения был едва ли не единственным фактором, благодаря которому участник шоу чувствовал себя комфортно. Ведь до этого Иракли Макацария не имел опыта выступлений на большой сцене и даже не пел в караоке. А еще больше осложнила его задачу огромная маска.

Сом Фото: телеканал "Украина"

"Было очень сложно, ведь голова Сома невероятно большая и доходила мне до плеч, поэтому было трудно поднимать руки. Однако, честно говоря, из всех костюмов мне действительно больше нравился Сом! Он крутой, но двигаться в нем слишком сложно", – рассказал артист.

А вот самый сложный и самый любимый свой номер Иракли назвать не смог, так как в каждом отдавался на все 100%.

"То, что я решился на участие в этом проекте, уже стало для меня открытием, ведь могу честно признаться – никогда в жизни не пел. Это мой первый опыт! Слух у меня был, ведь я танцевал, но здесь все совсем другое. Поэтому я решил, что должен просто сконцентрироваться и кайфовать. А получилось то, что получилось. И мне это понравилось", – признался Иракли Макацария в программе "Ранок з Україною".

Иракли Макацария на шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

Шоу "Маска" – самая популярная развлекательная программа года на украинском телевидении*. По аудитории 18+ (города 50 тыс. +), доля выпуска от 27.03.21 составила 25,12%, рейтинг – 9,01%, доля в момент снятия маски – 33,67%**. Охват за 10 выпусков 13 010 688 зрителей***.

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина".

* Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина).

** Доля, рейтинг, доля в момент снятия маски выпуска от 27.03.21, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.

*** Охват за 10 выпусков. Аудитория 4+, вся Украина.

Ранее мы писали, что на шоу "Маска" звездные детективы обидели Злату Огневич.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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