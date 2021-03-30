Відразу б здогадалися: Іраклі Макацарія розповів, що врятувало його від вильоту з шоу Маска

Кілька ефірів він переховувався в костюмі Сома

Днями в програму "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" прийшов Іраклі Макацарія, який покинув гіпершоу "Маска" в десятому випуску.

Під час відвертого інтерв'ю з ведучими Марією Мельник та Анатолієм Анатолічем учасник найпопулярнішого шоу країни розповів, що дозволило йому не видати себе занадто рано.

Відомий бізнесмен і продюсер Іраклі Макацарія зізнався – вдавати з себе англомовного іноземця йому було легко.

"Англійська мова мені близька, я дуже комфортно почуваюсь, спілкуючись нею. Сценаристи шоу запропонували розвивати таку легенду – я іноземець, що і є правдою, але говорити мав саме англійською", – поділився Макацарія.

Іраклі Макацарія Фото: телеканал "Україна"

Це дійсно заплутало глядачів і експертів шоу. Якби не мова, вважає Іраклі, детективи набагато раніше б здогадалися, хто під маскою.

Однак мова спілкування була чи не єдиним фактором, завдяки якому учасник шоу відчував себе комфортно. Адже до цього Іраклі Макацарія не мав досвіду виступів на великій сцені і навіть не співав у караоке. А ще більше ускладнила його завдання величезна маска.

Сом Фото: телеканал "Україна"

"Було дуже складно, адже голова Сома неймовірно велика і доходила мені до плечей, тож було важко піднімати руки. Проте, чесно кажучи, з усіх костюмів мені дійсно найбільше подобався Сом! Він крутий, але рухатись у ньому надто складно", – розповів артист.

А ось найскладніший і найулюбленіший свій номер Іраклі назвати не зміг, так як в кожному віддавався на всі 100%.

"Те, що я наважився на участь у цьому проєкті, вже стало для мене відкриттям, адже можу чесно зізнатись – ніколи в житті не співав. Це мій перший досвід! Слух у мене був, адже я танцював, але ж тут все зовсім інше. Тому я вирішив, що маю просто сконцентруватись і кайфувати. А вийшло те, що вийшло. І мені це сподобалось", – зізнався Іраклі Макацарія в програмі "Ранок з Україною".

Іраклі Макацарія на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Шоу "Маска" – найпопулярніша розважальна програма року на українському телебаченні*. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), частка випуску від 27.03.21 становила 25,12%, рейтинг – 9,01%, частка в момент зняття маски – 33,67%**. Охоплення за 10 випусків 13 010 688 глядачів***.

Дивіться найзірковіше і загадковіше на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

* Серед розважальних проєктів, за аудиторіями 18-54 (міста 50+), 14-60 (міста 50+), 18+ (міста 50+), 4+ (вся Україна).

** Частка, рейтинг, частка в момент зняття маски випуску від 27.03.21, за аудиторією 18+ (міста 50+), дані попередні.

*** Охоплення за 10 випусків. Аудиторія 4+, вся Україна.

Раніше ми писали, що на шоу "Маска" зіркові детективи образили Злату Огневич.

Всі подробиці в спецтемі Все про шоу "Маска"

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