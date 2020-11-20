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Фигура – мечта: LOBODA засветила округлые формы в ярком купальнике (фото)

Сегодня, 18:30

Певица поделилась фотографиями с отдыха

Певица Светлана Лобода, которая недавно с размахом отметила свое 38-летие, отправилась на отдых у моря. Артистка делится с поклонниками горячими фото, пока те ждут от любимицы новую песню.

На свежих фотографиях, которые LOBODA разместила на своей странице в Instagram, она в позирует сидя в раздельном купальнике с высокими плавками в ретро стиле.

Певица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

На закате Света продемонстрировала подтянутую фигуру, подписав пост цитатой Коко Шанель: "Роскошь должна быть удобной".

Певица Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Подписчики Лободы засыпали ее комплиментами, отметив, что очень ждут от артистки новый релиз: "Фигура – мечта", "Фанаты: ждут трек, сил нет. Светлана Сергеевна: время морей", "Королева".

О том, как сохранить свою фигуру, смотрите в сюжете:

Мы также писали, что Светлана Лобода в свой день рождения снялась в прозрачном бра в ванне с розами.

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