71-летняя Вера Вонг шокирована реакцией Сети на ее фото в топике и мини-шортах

Дизайнер рассказала об истинном предназначении снимка

Во время самоизоляции в Майами в мае, 71-летняя легендарная дизайнер Вера Вонг поделилась снимком, на котором она позирует в спортивном бюстгальтере Palm Angels и белых джинсовых шортах. И это вызвало в Сети такой фурор, которого не ожидала сама Вера.

Фото: https://www.instagram.com/verawanggang

Все были в шоке – насколько хорошо Вера выглядит в своем возрасте. Такой фигуре могли бы позавидовать многие молодые девушки, ведь на фото Вере не дашь больше 30. Да, возможно, тут присутствует ретушь, но тогда у Вонг очень хорошие навыки по обработке фото!

Ретушь или нет, а тот факт, что фигура у Веры – просто бомба, отрицать нельзя. Дизайнер решила прокомментировать ажиотаж вокруг ее фото.

"Я была шокирована. Честно говоря, настоящей целью этой фотографии было показать мои заколки на волосах. А чтобы привлечь внимание именно к ним, я решила надеть минимум одежды и сделать акцент на волосах", – говорит Вонг в интервью изданию People. (Ну да, так мы и поверили!)

Дизайнерка Вера Вонг Фото: instagram.com/verawanggang

Вера призналась, что такое количество внимания со стороны интернет-аудитории она получает впервые, и пока не привыкла к этому.

"Даже за годы работы в Vogue в качестве фоторедактора (Вера проработала в журнале 16 лет, прежде чем начать заниматься дизайном – Ред.), я создала много фотографий и всегда была за кадром. Поэтому я всю жизнь думала о себе, как о ком-то, кто был создателем, а тем, кого все обсуждали. Такая реакция на фото было для меня шоком, врать не буду", – поделилась Вера.

Напомним, Вера Вонг раскрыла секрет своей "вечной" молодости.

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