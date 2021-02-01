"Маска": Андрей Данилко решил пожаловаться на своих коллег в Печерский суд

Артиста разозлили Винник, Полякова и Каменских

В эфире второго выпуска шоу "Маска" Андрей Данилко поссорился с коллегами. Звездный детектив заявил, что его партнеры мешают ему угадывать артистов под масками своими "подпевками" и зажигательными танцами в мини-юбках.

Выступление веселого великана Буряка во втором эпизоде шоу "Маска" вызвало у звездных детективов бурю эмоций. Во время яркого номера под песню "Смерека" артисты не сдержались и зажгли под всем известные мотивы, чем не на шутку разозлили своего коллегу.

"Наши детективы дурачатся, и мне как серьезному человеку мешают своим пением послушать участника. Потому что Олег и DZIDZIO пели, и я не мог понять, кто скрывается под маской. Я и так сижу в шоке! Я считаю, что надо запретить подпевать! А еще Оля поднимает юбку! Ребята, вы меня сбиваете – сначала Настя поднимала юбку, потом Оля начала", – заявил Андрей Данилко в эфире шоу "Маска".

Андрей Данилко, Оля Полякова и DZIDZIO Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Звездный детектив сорвался и несколько раз ударил кулаком по столу, а остальные пытались его успокоить и объяснить свое поведение тем, что это первый номер, и они очень рады увидеть выступления новой восьмерки участников. Оля Полякова поделилась своими предположениями, что под маской Буряка может скрываться боксер Александр Усик, и ответила на выпад.

"Андрей Михайлович, когда я поднимаю юбку перед мужем, ему это помогает обычно", – объяснила Оля Полякова.

Но артист продолжил стоять на своем и, записывая свои догадки, отметил, что будет настаивать, чтобы запретить подпевать участникам шоу.

"Я хочу знать, кто Буряк! И пишу в Печерский суд!" – пошутил Андрей Данилко.

Шоу "Маска" Фото: телеканал "Украина"

Пока личность Буряка остается загадкой, разгадать которую звездные детективы и зрители смогут в следующих эпизодах масштабного шоу "МАСКА".

Смотрите оригинальное шоу "МАСКА" по субботам в 21:00 на телеканале "Украина".

Ране мы сообщали, кто покинул шоу "Маска" во втором выпуске.

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