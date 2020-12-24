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Солистка группы Artik & Asti вышла замуж – фото

Сегодня, 12:03

Избранником певицы стал российский бизнесмен

30-летняя солистка группы Artik& Asti Анна Дзюба, которая выступает под сценическим псевдонимом Asti, вышла замуж за 40-летнего российского бизнесмена Станислава Юркина. Этой новостью певица поделилась у себя в Instagram.

Артистка призналась, что никогда еще так сильно не любила и раньше не знала о настоящей любви.

"Теперь я точно знаю, что такое забота и любовь настоящего мужчины. Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать твоей женой! Теперь мы семья – теперь мы есть друг у друга, и мы сильнее, лучше, крепче и увереннее, чем когда-либо в своей жизни", – написала певица.

Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом
Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом
Фото: instagram.com/astiselfmade
⠀. ⠀

Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом
Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом
Фото: instagram.com/astiselfmade

Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом
Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом
Фото: instagram.com/astiselfmade

Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом.
Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом.
Фото: instagram.com/astiselfmade

Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом.
Солистка Artik & Asti со своим мужем Станиславом.
Фото: instagram.com/astiselfmade

Asti отметила, что большое торжество с гостями состоится в следующем году. Изначально пара планировала свадьбу летом, но из-за пандемии пришлось все отменить.

Для певицы это будет первый брак, а для российского бизнесмена – второй. От первого брака у него есть дочь. Ранее Аsti встречалась с парнем, который ушел от нее к молодому человеку.

Также мы рассказывали, что клип группы Artik& Asti вошел в ТОП-10 популярных видео на YouTube в Украине.

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свадьба
Источник: instagram.com/astiselfmade
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