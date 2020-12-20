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Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились

Сегодня, 16:46

СМИ утверждали, что пара встречается уже 8 лет

47-летний российский фигурист Илья Авербух и 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова поженились.

Видео из загса каждый из молодоженов разместил в Instagram.

"Маршрут построен", – коротко и одинаково подписали видео актриса и спортсмен. Когда девушка произносила заветное "да", то не смогла сдержать слез.

Оделись на церемонию молодожены достаточно скромно – Лиза выбрала платье голубого цвета с открытыми плечами, волосы спадали на плечи. Авербух надел бежевые джинсы, пиджак и футболку.

Как ранее сообщали российские СМИ, роман у Ильи и Елизаветы начался давно – еще в 2012 году, когда Арзамасова принимала участие в телепроекте "Лед и пламень", где Авербух был постановщиком и продюсером. На тот момент Елизавете было всего 17.

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свадьба загс Илья Авербух Елизавета Арзамасова
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