Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились
СМИ утверждали, что пара встречается уже 8 лет
47-летний российский фигурист Илья Авербух и 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова поженились.
Видео из загса каждый из молодоженов разместил в Instagram.
"Маршрут построен", – коротко и одинаково подписали видео актриса и спортсмен. Когда девушка произносила заветное "да", то не смогла сдержать слез.
Оделись на церемонию молодожены достаточно скромно – Лиза выбрала платье голубого цвета с открытыми плечами, волосы спадали на плечи. Авербух надел бежевые джинсы, пиджак и футболку.
Как ранее сообщали российские СМИ, роман у Ильи и Елизаветы начался давно – еще в 2012 году, когда Арзамасова принимала участие в телепроекте "Лед и пламень", где Авербух был постановщиком и продюсером. На тот момент Елизавете было всего 17.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное