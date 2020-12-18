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Друг принца Гарри и миллионер: что известно о женихе Марии Шараповой

Сегодня, 13:58

Мария Шарапова и Александр Гилкс встречались до помолвки около трех лет

Знаменитая теннисистка Мария Шарапова порадовала поклонников новостью о своей помолвке. 33-летняя спортсменка опубликовала трогательное черно-белое фото со своим возлюбленным, 41-летним британским миллионером Александром Гилксом.

"Я сказала "да" с первого дня нашей встречи, это был наш секрет, не так ли?" – написала Мария в Instagram.

Мы решили узнать, что известно об избраннике Марии. Оказалось, что в его биографии немало интересных фактов.

Мария Шарапова и Александр Гилкс
Мария Шарапова и Александр Гилкс
Фото: instagram.com/mariasharapova

Детство и юность

Александр Гилкс родился в 1979 году, в семье Джереми Гилкса, дерматолога из Лондона и Робин Гилкс, преподавателя в Оксфордском университете. Александр рос в столице Великобритании, учился в Итонском колледже – частной британской школе для мальчиков. Затем Гилкс поступил в Бристольский университет, который входит в число лучших университетов не только Великобритании, но и всего мира. Кстати, именно там Гилкс изучал испанский и русский языки.

Мария Шарапова и Александр Гилкс
Мария Шарапова и Александр Гилкс
Фото: Getty Images

Карьера

Сейчас Гилкс – успешный бизнесмен. Проживает в Нью-Йорке с 2008 года. До основания венчурной студии Squared Circles, в 2011 году он основал онлайн-аукционный дом Paddle8, доход которого в 2015 году составили более 140 миллионов долларов. До этого Александр работал аукционистом в Phillips de Pury&Company и во французской компании LVMH, которая занимается производством предметов роскоши.

Александр Гилкс
Александр Гилкс
Фото: Getty Images

Личная жизнь

И тут начинается самое интересно. Если для Марии Шараповой этот брак будет первым, то для Александра – вторым. С 2012 по 2017 годы Гилкс был женат на дизайнере Мише Нону, подруге Меган Маркл. Но это еще не все.

Миша Нону с Меган Маркл; Александр Гилкс и Миша Нону
Миша Нону с Меган Маркл; Александр Гилкс и Миша Нону
Фото: Getty Images

У Александра также был роман с сестрой Кейт Миддлтон – Пиппой. И это не случайность, ведь Гилкс уже давно дружит с представителями британской королевской семьи, а именно – с принцами Ульямом и Гарри.

С Марией Александр встречается уже в течение трех лет. О помолвке пары заговорили в начале этого года, когда на безымянном пальце у спортсменки увидели кольцо с бриллиантом.

Мария Шарапова и Александр Гилкс
Мария Шарапова и Александр Гилкс
Фото: Getty Images

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