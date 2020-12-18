63-летний Дольф Лундгрен женился на ровеснице своей дочери – СМИ

Актера заметили с обручальным кольцом

Знаменитый шведский актер Дольф Лундгрен женился во второй раз, сообщает Page Six. Эти слухи подогрели фото, которые опубликовало издание. Дольф был замечен внимательными папарацци в Лос-Анджелесе. На безымянном пальце левой руки 63-летнего актера красовалось обручальное кольцо, что может означать одно – он уже связан узами брака со своей 24-летней возлюбленной Эммой Крокдал.

Скриншот: Page Six

О помолвке пары стало известно в июне этого года. В своем Intsagram-аккаунте девушка опубликовала фото, на котором хвастается обручальным кольцом. "Ущипните меня", – подписала снимки Эмма.

Эмма Крокдал работает фитнес-инструктором. Она была личным тренером Лундгрена.

Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал Фото: instagram.com/emmakrokdal

Стоит отметить, что Эмма – ровесница Иды, дочери Лундгрена от прошлого брака. Дольф был женат на Аннет Квиберг. Пара поженилась в 1994 году, а развелась в 2011-м. У бывших супругов также есть младшая дочь, 19-летняя Грета.

Напомним, что впервые Дольф и Эмма появились вместе в начале этого года на кинофестивале Cana Dorada.

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