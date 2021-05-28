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Солістка Go_A отримала премію "Жінка III тисячоліття"

Сьогодні, 11:58

Премія "Жінка III тисячоліття" вручається з 2006 року. В її рамках нагороджують жінок з різних сфер життя

Поки пісня SHUM групи Go_A продовжує підкорювати чарти найпопулярніших музичних платформ, солістка колективу Катерина Павленко отримала премію "Жінка III тисячоліття". Співачці нагороду вручав віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Мав честь вручити солістці групи Go_A Катерині Павленко спеціальну нагороду всеукраїнської премії "Жінка ІІІ тисячоліття". Пані Катерина нещодавно збурила усю Україну. І це було настільки зроблено по-українськи. Вона виконала важливу та споконвічну місію в наших серцях – змусила об’єднатися", – написав віцеспікер у себе в Facebook .

Катерина Павленко і Руслан Стефанчук
Катерина Павленко і Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official/

Він зазначив, що Go_A гідно представили Україну на "Євробаченні".

"Хоча рідко можна знайти сучасну пісню, яка подобається всім, Катерині Павленко це вдалося. Подякував пані Катерині від кожного українця за те, що вона є. За те, що гідно представила Україну, за патріотизм і популяризацію української культури у світі, за утвердження національної ідентичності", – написав Руслан Стефанчук.

Раніше ми докладніше розповідали про успіх Go_A на "Євробаченні".

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Джерело: facebook.com/stefanchuk.official/
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