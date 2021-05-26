Песня Go_A заняла первую строчку в рейтинге мировых трендов Spotify и обогнала победителей Евровидения

Ранее песня SHUM занимала четвертую строчку в этом рейтинге. Сейчас место Go_A заняли победители "Евровидения" – Måneskin

Go_A заняли первую строчку в рейтинге Spotify Фото: instagram.com/go_a_band

Мировой шум группы Go_A продолжается! Трек SHUM, с которым коллектив занял пятое место на "Евровидении", поднялся на первую строчку в мировом рейтинге сервиса Spotify.

Ранее он занимал четвертую позицию. Сейчас четвертое место занимает песня Ziti e Buoni, с которой группа Måneskin победила на "Евровидении-2021".

Кроме того, SHUM также стала первой украиноязычной песней, которая попала в глобальный чарт Spotify топ-200 – трек занимает 69 позицию.

Скриншот: Spotify

Ранее песня SHUM покорила музыкальный сервис iTunes и заняла восьмое место в топ-10. А в категории European Songs – SHUM на пятом месте.

Напомним, что Go_A высказалась о низких баллах от жюри на "Евровидении-2021", ведь, согласно зрительскому голосованию, группа заняла на конкурсе второе место. Однако общую картину подпортили оценки профессионального жюри других стран.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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