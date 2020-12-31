София Ротару в солнцезащитных очках собрала всю семью за праздничным столом: видео
Кадрами застолья поделилась невестка певицы
Вся семья легендарной украинской певицы Софии Ротару собралась вместе, чтобы отметить Новый год и годовщину свадьбы сына певицы. Светлана Евдокименко, невестка Софии Михайловны, опубликовала видеоролики в Instagram, на которых запечатлены самые близкие.
На кадрах видно, как за столом собралась вся семья: София Ротару, ее сын Руслан с супругой Светланой, мать Светланы Людмила, внуки Софии Михайловны – София, которая вернулась из Нью-Йорка и Анатолий Евдокименко.
На кадрах София Михайловна сидит во главе стола в солнцезащитных очках.
Напомним, в Сети появилось редкое фото Пугачевой с Ротару и ее внуками. Ранее мы сообщали, что София Ротару высказалась против замужества своей внучки.
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