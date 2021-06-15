Собчак затроллила Бузову в скандале с Губерниевым на Матч ТВ: Выведи неуча на чистую воду

Телеведущая прокомментировала скандальный эфир певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, во время которого артистка расплакалась перед камерами

Ксения Собчак высмеяла Ольгу Бузову из-за конфликта с Дмитрием Губерниевым Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/buzova86, instagram.com/guberniev_dmitry

Журналист, политик и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала конфликт, который возник между певицей и телеведущей Ольгой Бузовой и известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

В прямом эфире шоу "Все на матч" на телеканале Матч ТВ Губерниев довел артистку до слез вопросом о том, перестала ли она пить коньяк по утрам. Комментатор сослался на произведение "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" и уточнил, что взял цитату именно оттуда.

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев поругались в прямом эфире Фото: Скриншот из YouTube

Однако Бузову эта фраза очень задела, и она, не оценив литературный "троллинг" Губерниева, разрыдалась в прямом эфире, назвав комментатора "дном".

"Метод Собчак идет по свету! Кажется, что в фильме про "Тату" я запустила журналистский флешмоб "выведи неуча на чистую воду". Потому что, конечно, главное в скандале с Бузовой на "Матче" не коньяк по утрам, а "знаменитый метод Эфроса" и "футбол с Броневым". Губерниев, обожаю! Считаю, что к этому флэшмобу должны присоединиться все", – написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что позже Ксения по неизвестным причинам удалила фразу "выведи неуча на чистую воду" из текста, отредактировав публикацию.

Скриншот: Telegram

Позднее о скандале высказалась Тина Канделаки. Ведущая поддержала Ольгу Бузову, назвав Дмитрия Губерниева "суровым мужчиной".

"Мир спорта суров. Мужчины, работающие на спортивном телевидении, тоже суровы, порой относятся к женским слабостям с неоправданной жесткостью. Уверена, что Дмитрий Губерниев лично скажет Оле все, что должно... Оля, спасибо за эфир. Спасибо, что держались", – написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова стала судьей в белорусской версии "Х-Фактора".

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