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Собчак затролила Бузову в скандалі з Губернієвим на Матч ТВ: Виведи неука на чисту воду

Сьогодні, 21:32

Телеведуча прокоментувала скандальний ефір співачки Ольги Бузової та спортивного коментатора Дмитра Губернієва, під час якого артистка розплакалася перед камерами

Ксенія Собчак висміяла Ольгу Бузову через конфлікт з Дмитром Губернієвим
Ксенія Собчак висміяла Ольгу Бузову через конфлікт з Дмитром Губернієвим
Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/buzova86, instagram.com/guberniev_dmitry

Журналістка, політикиня і телеведуча Ксенія Собчак прокоментувала конфлікт, який виник між співачкою та телеведучою Ольгою Бузовою і відомим спортивним коментатором Дмитром Губернієвим.

У прямому ефірі шоу "Все на матч" на телеканалі Матч ТВ Губернієв довів артистку до сліз запитанням про те, "чи перестала вона пити коньяк щоранку". Коментатор послався на твір "Малюк і Карлсон, який живе на даху" і уточнив, що взяв цитату саме звідти.

Ольга Бузова і Дмитро Губернієв посварилися в прямому ефірі
Ольга Бузова і Дмитро Губернієв посварилися в прямому ефірі
Фото: Скріншот з YouTube

Однак Бузову ця фраза дуже зачепила, і вона, не оцінивши літературний "тролінг" Губернієва, розридалася в прямому ефірі, назвавши коментатора "дном".

"Метод Собчак шириться світом! Здається, що в фільмі про "Тату" я запустила журналістський флешмоб" виведи неука на чисту воду". Тому що, звичайно, головне в скандалі з Бузової на "Матчі" не коньяк щоранку, а "знаменитий метод Ефроса" і "футбол з Бронєвим". Губернієв, обожнюю! Вважаю, що до цього флешмобу повинні приєднатися всі", – написала Ксенія Собчак у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що пізніше Ксенія з невідомих причин видалила фразу "виведи неука на чисту воду" з тексту, відредагувавши публікацію.

Скріншот: Telegram

Пізніше про скандал висловилася Тіна Канделакі. Ведуча підтримала Ольгу Бузову, назвавши Дмитра Губернієва "суворим чоловіком".

"Світ спорту суворий. Чоловіки, які працюють на спортивному телебаченні, теж суворі, часом ставляться до жіночих слабкостей з невиправданою жорсткістю. Впевнена, що Дмитро Губернієв особисто скаже Олі все, що потрібно...Оля, спасибі за ефір. Спасибі, що трималися" , – написала Тіна Канделакі в своєму Telegram-каналі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова стала суддею в білоруській версії "Х-Фактору".

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