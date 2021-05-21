Ольга Бузова стала судьей в белорусской версии Х-Фактора. Ей ответил "Лукашенко"

Российская артистка уже переехала в Беларусь, чтобы принимать участие в шоу в качестве судьи. Теперь певица будет проводить отбор и оценивать начинающих певцов

Ольга Бузова будет судьей в "Х-Факторе" в Беларуси Фото: facebook.com/buzovareal

35-летняя российская певица Ольга Бузова, которая недавно опозорилась с российским гимном, стала наставницей в первом сезоне шоу "Х-Фактор" в Беларуси. Теперь артистка будет оценивать и отбирать будущих участников.

Новостью звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Я люблю первая быть во всем. Вот и сейчас, я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "Х-Фактор" в Беларуси. Это будет что-то невероятное. Уже считаю дни до шоу. Ради вас, я приняла решение переехать в Беларусь, чтобы лично контролировать и принимать участие в отборе каждого участника шоу "Х-Фактор". Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем", – написала Бузова.

В комментариях подписчики бурно отреагировали на известие. Среди них оказался даже фейк-аккаунт президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Поздравляю. Уверена, ты будешь лучшим наставником"

"Приветствую в Беларуси"

"Ты такая старая, не в моде и тебя не слушают"

"Вот там и оставайся"

А ты можешь научить петь?"

Отметим, что шоу талантов "Х-Фактор" было создано еще в 2004 году и впервые проведено в Великобритании. С тех пор формат шоу распространился и в других странах.

Недавно Филипп Киркоров встал на защиту Бузовой, которую подозревают в передозировке.

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