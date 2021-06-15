Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Представители Вакарчука объяснили, с кем музыкант гулял во Львове

Сегодня, 17:06

После новости о расставании с Лялей Фонаревой, Вакарчуку приписали новые отношения. Его заметили на прогулке с "неизвестной женщиной"

У Святослава Вакарчука прокомментировали слухи о его новом романе
У Святослава Вакарчука прокомментировали слухи о его новом романе
Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Пару дней назад Святослав Вакарчук объявил о разводе с Лялей Фонаревой. Музыканту уже приписали новые отношения, а в соцсетях пишут, что лидер "Океана Ельзи" бросил возлюбленную ради другой женщины.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Вакарчука видели во Львове, когда он прогуливался с некой женщиной. Ее приняли за новую пассию Святослава.

В Telegram-канале "Культурная прачечная" написали следующее: "Женщине около 40 лет. Окружение музыканта говорит, что таким воодушевленным давно его не видели".

Святослав Вакарчук с бывшей супругой Лялей Фонаревой
Святослав Вакарчук с бывшей супругой Лялей Фонаревой
Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Позже на это ответили представители Святослава Вакарчука, объяснив, что вместе с ним во Львове была дочь Диана Фонарева, которая является декоратором и стилистом проекта "Оранжерея".

"Во Львове были исключительно те, кто работает в туре. Также была Диана Фонарева, дочь. Она является декоратором, стилистом в проекте Оранжерея", – цитирует "НВ" пресс-службу Вакарчука.

Читайте также:
Экс-супруга Позитива назвала настоящую причину их развода: У него всегда на первом месте работа

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Они познакомились в 90-х, когда Ляля была стилистом "ОЕ". Вместе пара воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака – Диану.

Ходили слухи, что Святослав и Ляля официально узаконили свои отношения в 2015 году, но ни Вакарчук, ни Фонарева эту информацию никогда не подтверждали.

О причине расставания Вакарчук решил не рассказывать, а Ляля Фонарева, которой дозвонились журналисты "Сегодня", бросила трубку. Подробности смотрите в сюжете:

Ранее поэт и продюсер Евгений Рыбчинский заявил, что Ляля Фонарева помогла Святославу Вакарчуку стать известным.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины - СМИ Вакарчук про отношения с алкоголем: Это прекрасная вещь, если не злоупотреблять Святослав Вакарчук опубликовал редкое фото супруги в честь ее дня рождения
шоу-бизнес Святослав Вакарчук разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Дружина Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Фаново

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу

Сегодня, 07:01Вкусно

Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

Сегодня, 04:14Звездно

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом – Екатерина Репяхова родила ему сына (фото)

Вчера, 16:30Здорово

Где в Киеве можно сдать донорскую кровь: список адресов в столице

Вчера, 15:55Здорово

Что нужно знать, прежде чем стать донором

Вчера, 15:15Звездно

Вакарчук расстался с супругой из-за другой женщины – СМИ

Вчера, 13:55Фаново

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 12:18Звездно

Именинница Глюкоза засунула руки в торт и дала облизать пальцы своей 14-летней дочери (видео)

Вчера, 09:20Звездно

Младше на 51 год и богаче: что известно о последней жене Григория Чапкиса

Вчера, 08:30Events

Всемирный день донора крови: встречаем праздник дарения

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 14 июня для всех знаков зодиака: Львы, вас ждет не день, а бомба!

Вчера, 00:45Звездно

Не стало Григория Чапкиса: все о четырех супругах знаменитого хореографа

13 июняЗвездно

Умер хореограф Григорий Чапкис

13 июняЗвездно

7 самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода

13 июняЗвездно

Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику

12 июняВкусно

Какой сыр подходит вам лучше всего по знаку зодиака

Новости партнеров

Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
«Рецидив». Анастасии Заворотнюк стало хуже — СМИ
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Экс-жена Андрея Богдана объяснила, почему хочет троих детей
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Ястремская высказалась о своем поражении на "Мисс Вселенная 2021"
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять