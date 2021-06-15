Представители Вакарчука объяснили, с кем музыкант гулял во Львове
После новости о расставании с Лялей Фонаревой, Вакарчуку приписали новые отношения. Его заметили на прогулке с "неизвестной женщиной"
Пару дней назад Святослав Вакарчук объявил о разводе с Лялей Фонаревой. Музыканту уже приписали новые отношения, а в соцсетях пишут, что лидер "Океана Ельзи" бросил возлюбленную ради другой женщины.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Вакарчука видели во Львове, когда он прогуливался с некой женщиной. Ее приняли за новую пассию Святослава.
В Telegram-канале "Культурная прачечная" написали следующее: "Женщине около 40 лет. Окружение музыканта говорит, что таким воодушевленным давно его не видели".
Позже на это ответили представители Святослава Вакарчука, объяснив, что вместе с ним во Львове была дочь Диана Фонарева, которая является декоратором и стилистом проекта "Оранжерея".
"Во Львове были исключительно те, кто работает в туре. Также была Диана Фонарева, дочь. Она является декоратором, стилистом в проекте Оранжерея", – цитирует "НВ" пресс-службу Вакарчука.
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. Они познакомились в 90-х, когда Ляля была стилистом "ОЕ". Вместе пара воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака – Диану.
Ходили слухи, что Святослав и Ляля официально узаконили свои отношения в 2015 году, но ни Вакарчук, ни Фонарева эту информацию никогда не подтверждали.
О причине расставания Вакарчук решил не рассказывать, а Ляля Фонарева, которой дозвонились журналисты "Сегодня", бросила трубку. Подробности смотрите в сюжете:
Ранее поэт и продюсер Евгений Рыбчинский заявил, что Ляля Фонарева помогла Святославу Вакарчуку стать известным.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное