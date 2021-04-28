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Со съемок Мастершефа на операционный стол – известный певец оказался в реанимации

Сегодня, 15:12

На съемках шоу артисту стало плохо и по рекомендации врача он был госпитализирован. В итоге оказалось, что у Ivan Navi был приступ аппендицита

Украинский певец Ivan Navi, который ранее рассказал о новой возлюбленной, прямо со съемочной площадки популярного шоу попал на реанимационный стол. Пол дня артист чувствовал спазм в животе, но обезболивающие, которые ему колол врач на съемках "МастерШефа", не помогали. По рекомендации врача Ivan Navi отправился в больницу, где у него выявили приступ аппендицита.

О пережитом вчера Ivan Navi рассказал в своем Facebook-аккаунте. Артист признался, что подобного с ним еще не случалась. После операции врач ему сказал, что аппендицит мог разорваться в любой момент, а операция была сложнее, чем предполагалось.

Ivan Navi в реанимации
Ivan Navi в реанимации
Фото: facebook.com/ivan1navi

"Со съемочной площадки на операционный стол. Такого у меня еще не было. Сейчас в реанимационной палате отхожу от операции, которую ночью сделали в клинике института хирургии Шалимова", – написал артист.

Когда врач сделал певцу пальпацию живота, то сказал, что не исключает аппендицит и рекомендует ехать в больницу на УЗИ.

"На тот момент, я уже почти не мог стоять на ногах, но думал, что это пройдет, как проходило всегда. Друзья, не пренебрегайте своим здоровьем, лучше на всякий случай проверить, чем вовремя не обнаружить", – заключил Ivan Navi.

Сейчас артист чувствует себя хорошо и восстанавливается после операции.

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