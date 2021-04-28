Зі зйомок МайстерШефа на операційний стіл – відомий співак опинився в реанімації
На зйомках шоу артисту стало погано і за рекомендацією лікаря він був госпіталізований. У результаті виявилося, що у Ivan Navi був приступ апендициту
Український співак Ivan Navi, який раніше розповів про нову кохану, прямо зі знімального майданчика популярного шоу потрапив на реанімаційний стіл. Пів дня артист відчував спазм в животі, але знеболювальні, які йому колов лікар на зйомках "МайстерШеф", не допомагали. За рекомендацією лікаря Ivan Navi вирушив до лікарні, де у нього виявили напад апендициту.
Про пережите вчора Ivan Navi розповів у своєму Facebook-акаунті. Артист зізнався, що подібного з ним ще не траплялася. Після операції лікар йому сказав, що апендицит міг розірватися в будь-який момент, а операція була складнішою, ніж передбачалося.
"Зі знімального майданчика на операційний стіл. Такого у мене ще не було. Зараз в реанімаційній палаті відходжу від операції, яку вночі зробили в клініці інституту хірургії ім.Шалімова", – написав артист.
Коли лікар зробив співакові пальпацію живота, то сказав, що не виключає апендицит і рекомендує їхати до лікарні на УЗД.
"На той момент, я вже майже не міг стояти на ногах, але думав, що воно пройде, як проходило завжди. Друзі, не нехтуйте своїм здоров‘ям, краще на всякий випадок перевірити, ніж вчасно не виявити", – уклав Ivan Navi.
Зараз артист почувається добре і відновлюється після операції.
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