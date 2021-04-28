Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Зі зйомок МайстерШефа на операційний стіл – відомий співак опинився в реанімації

Сьогодні, 15:12

На зйомках шоу артисту стало погано і за рекомендацією лікаря він був госпіталізований. У результаті виявилося, що у Ivan Navi був приступ апендициту

Український співак Ivan Navi, який раніше розповів про нову кохану, прямо зі знімального майданчика популярного шоу потрапив на реанімаційний стіл. Пів дня артист відчував спазм в животі, але знеболювальні, які йому колов лікар на зйомках "МайстерШеф", не допомагали. За рекомендацією лікаря Ivan Navi вирушив до лікарні, де у нього виявили напад апендициту.

Про пережите вчора Ivan Navi розповів у своєму Facebook-акаунті. Артист зізнався, що подібного з ним ще не траплялася. Після операції лікар йому сказав, що апендицит міг розірватися в будь-який момент, а операція була складнішою, ніж передбачалося.

Ivan Navi в реанімації
Ivan Navi в реанімації
Фото: facebook.com/ivan1navi

"Зі знімального майданчика на операційний стіл. Такого у мене ще не було. Зараз в реанімаційній палаті відходжу від операції, яку вночі зробили в клініці інституту хірургії ім.Шалімова", – написав артист.

Коли лікар зробив співакові пальпацію живота, то сказав, що не виключає апендицит і рекомендує їхати до лікарні на УЗД.

"На той момент, я вже майже не міг стояти на ногах, але думав, що воно пройде, як проходило завжди. Друзі, не нехтуйте своїм здоров‘ям, краще на всякий випадок перевірити, ніж вчасно не виявити", – уклав Ivan Navi.

Зараз артист почувається добре і відновлюється після операції.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак виправдалася після звинувачень Костянтина Меладзе в харасменті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Юль Володимирівна, це ви?: Тимошенко в Мережі переплутали з Мадонною (фото) Скрипка відреагував на скандал навколо його каверу на пісню Два кольори Різатдінова, Стужук, Огнєвіч: хто стане наступною Холостячкою? Голосуємо!
зйомки госпіталізація МастерШеф апендицит Ivan NAVI
Реклама

Новини партнерів

Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Андрій Данилко вперше зізнався, що у нього за хвороба
Андрій Данилко вперше зізнався, що у нього за хвороба

Популярні статті

Сьогодні, 12:03Фаново

Чистий четвер-2021: що не можна робити в свято

Вчора, 19:30Зірково

4000 гривень за 20 кв м! Дружина Павліка поскаржилася на клінінгову компанію та відгуки блогерів

Вчора, 13:24Фаново

Чистий четвер: головні прикмети свята

Вчора, 12:21Зірково

Кіркоров напередодні 54-річчя заявив про своє особисте життя: Я собі ні в чому не відмовляю

Вчора, 11:07Смачно

Як приготувати шампіньйони на багатті: інструкція і 3 рецепти маринадів

Вчора, 05:00Психо

Гороскоп на сьогодні 27 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолій, не тупи!

26 квітняФаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

26 квітняЗірково

До побачення, Голос: MONATIK йде з проекту слідом за Тіною Кароль

26 квітняЗірково

Потап різко висловився про Голос країни, зачепивши Тіну Кароль — але потім відредагував пост

26 квітняСмачно

Булгур універсальний – 10 смачних рецептів з цією східною крупою

26 квітняСмачно

Скумбрія на вогні: найкращий рецепт для пікніка

26 квітняСмачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

26 квітняСмачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

26 квітняЗірково

Тіна Кароль покинула шоу Голос країни: кому заповіла крісло співачка

26 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

25 квітняЗірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет Кэмбидж
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Горячая штучка: Моника Беллучи засветила декольте для D&G
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь
Сколько нужно есть рыбы, чтобы продлить себе жизнь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти