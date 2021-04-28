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Ани Лорак сделала новое заявление после обвинений Меладзе в харрасменте

Сегодня, 12:38

Певица прокомментировала свои слова, что Константин Меладзе предлагал ей условия работы, "лежащие в личной плоскости"

Ани Лорак отреагировала на скандал, который возник после ее признания, что Константин Меладзе смотрел на нее не только как артистку.

Во время посещения одного из светских мероприятий в Москве певица заявила, что ее слова не так поняли.

"Я сказала, что мне просто не подошли условия сотрудничества с Костей. А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся", – ответила артистка журналистам teleprogramma.pro

Ани Лорак и Константин Меладзе
Ани Лорак и Константин Меладзе
Фото: instagram.com/anilorak

Сам Контантин Меладзе никак не отреагировал на слова Ани Лорак об их не сложившимся сотрудничество. А вот Валерий Меладзе прокомментировал обвинения певицы в адрес его брата. Артист назвал все выдумкой.

Стоит отметить, что Светлана Лобода и Лолита Милявская также подвергли сомнению заявления о домогательствах.

Ранее Ани Лорак рассказала о романе с женатым футболистом.

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