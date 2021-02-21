От "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера": чем нам запомнился Алан Рикман

21 февраля британскому актеру исполнилось бы 75 лет

14 января 2016 года ушел из жизни актер Алан Рикман, получивший всемирную известность благодаря роли Северуса Снейпа в фильмах о Гарри Поттере. Сегодня мы вспоминаем самые интересные факты из жизни Рикмана.

К слову, ранее появилась информация о том, что канал HBO готовит сериал по "Гарри Поттеру". Однако для запуска сериала его идея еще должна быть одобрена автором книг о волшебнике Джоан Роулинг.

Алан Рикман: биография и главные роли

Алан Рикман появился на свет в семье домохозяйки и рабочего фабрики, которые проживали в Лондоне. Будущий актер рос в окружении двух братьев и сестры. Когда Алану исполнилось восемь лет, в семье произошло несчастье – его отец умер.

Алан Рикман Фото: Getty Images

Смерть отца убедила Рикмана, что в жизни можно полагаться только на самого себя, поэтому он очень старательно учился в средней школе, что позволило ему получить стипендию престижной лондонской школы Latymer. Именно там он впервые вышел на сцену.

Чуть позже Рикман учился в "Школе искусства и дизайна в Челси", а затем в "Королевском колледже искусств". А со временем начал работать в качестве дизайнера для газеты Notting Hill Herald. Получив образование, Алан и его друзья открыли дизайнерское бюро в Сохо. Но когда Рикману исполнилось 26 лет он бросил дизайн, решив начать актерскую карьеру.

Первой серьезной работой в театре для Алана Рикмана стала роль Виконта де Вальмона в спектакле "Опасные связи". С 1985 по 1987 годы спектакль шел в Англии, а затем и на Бродвее, где имел большой успех.

После премьеры спектакля в Нью-Йорке в гримерку к Рикману пришли продюсеры Джоэль Сильвер и Чарльз Гордон и предложили ему вторую роль в проекте "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом, который вышел в 1988 году.

Знаковыми картинами для Алана Рикмана стали: "Робин Гуд: Принц воров" (1992), "Искренне, безумно, сильно" (1991) и "Разум и чувства" (1995). В 1996 году он сыграл главную роль в мини-сериале "Распутин", за которую получил премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Но, пожалуй, главным персонажем в карьере Алана Рикмана стал Северус Снейп из вселенной "Гарри Поттера". В образе этого профессора школы магии актер появился во всех восьми фильмах.

Ранее мы писали, что в Лестер-сквере в Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру, который воспроизводит сцену из фильма "Гарри Поттер и философский камень".

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