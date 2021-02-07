День рождения Эштона Кутчера: ТОП-5 лучших ролей короля комедий
Сегодня голливудскому актеру исполняется 43 года
7 февраля известный актер Эштон Кутчер, который вместе с Милой Кунис выпустил "Карантинное вино", празднует свое 43-летие. По этом поводу предлагаем вспомнить лучшие роли голливудского красавчика.
Несмотря на образ героя типичных романтических комедий, Кутчер показал себя как серьезный актер. В его фильмографии есть картины, в которых он предстает перед зрителем с совершенно неожиданной стороны.
Мир — это то, что ты о нем думаешь. Однажды герой Эштона понимает, что может изменить свою жизнь, меняя воспоминания о прошлом. Одновременно меняется настоящее и будущее, люди и вещи вокруг него.
Эван Треборн осознает, что погрузился слишком далеко в таинственные глубины бытия. В этой зыбкой ситуации он ищет единственное воспоминание, которое вернет ему подлинную жизнь и любовь.
Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.
После ночи кутежа в Лас-Вегасе двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей "второй половины" и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое…
Очередная романтическая комедия от Гэрри Маршалла — создателя таких культовых картин, как "За бортом", "Красотка" и "Сбежавшая невеста". "День святого Валентина" структурой напоминает не менее культовую "Реальную любовь": судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного единственного Дня — Дня всех влюбленных — Дня святого Валентина.
Никки – альфонс из Лос-Анджелеса, использующий собственную внешность для того, чтобы с помощью своих новых подруг существовать той жизнью, которая доступна только самым обеспеченным слоям. Он ищет симпатичных и богатых девушек, чтобы спать с ними и жить у них за их счет.
Последнее завоевание Никки — Саманта, адвокат средних лет, которая дает ему больше, чем он когда-либо имел прежде. Но он встречает великолепную официантку своего возраста по имени Хизер.
Напомним, что ранее Эштон Кутчер прокомментировал обвинения своей экс-жены Деми Мур. Актриса заявила, что бывший муж склонял ее к занятию сексом втроем.
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