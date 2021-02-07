День рождения Эштона Кутчера: ТОП-5 лучших ролей короля комедий

Сегодня голливудскому актеру исполняется 43 года

7 февраля известный актер Эштон Кутчер, который вместе с Милой Кунис выпустил "Карантинное вино", празднует свое 43-летие. По этом поводу предлагаем вспомнить лучшие роли голливудского красавчика.

Несмотря на образ героя типичных романтических комедий, Кутчер показал себя как серьезный актер. В его фильмографии есть картины, в которых он предстает перед зрителем с совершенно неожиданной стороны.

Мир — это то, что ты о нем думаешь. Однажды герой Эштона понимает, что может изменить свою жизнь, меняя воспоминания о прошлом. Одновременно меняется настоящее и будущее, люди и вещи вокруг него.

Эван Треборн осознает, что погрузился слишком далеко в таинственные глубины бытия. В этой зыбкой ситуации он ищет единственное воспоминание, которое вернет ему подлинную жизнь и любовь.

"Больше чем секс", (2011)

Романтическая комедия о том, как легко мужчины и женщины вступают в сексуальную связь, но как трудно им достичь эмоциональной близости. Главных героев связывают только сексуальные отношения, но со временем они понимают, что на смену физиологическим инстинктам приходит нечто большее.

"Однажды в Вегасе", (2008)

После ночи кутежа в Лас-Вегасе двое совершенно незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются восстановить ход событий вечера. Оказывается, они поженились и взяли огромный джек-пот. И вот на свежую голову молодожены (каждый сам про себя) разрабатывают план, как отделаться от своей "второй половины" и получить весь куш. Там, где замешаны деньги, нет места любви. Хотя в Вегасе случается всякое…

"День святого Валентина", (2010)

Очередная романтическая комедия от Гэрри Маршалла — создателя таких культовых картин, как "За бортом", "Красотка" и "Сбежавшая невеста". "День святого Валентина" структурой напоминает не менее культовую "Реальную любовь": судьбы многих влюбленных и одиноких сердец в Лос-Анджелесе переплетаются в ожидании одного единственного Дня — Дня всех влюбленных — Дня святого Валентина.

Никки – альфонс из Лос-Анджелеса, использующий собственную внешность для того, чтобы с помощью своих новых подруг существовать той жизнью, которая доступна только самым обеспеченным слоям. Он ищет симпатичных и богатых девушек, чтобы спать с ними и жить у них за их счет.

Последнее завоевание Никки — Саманта, адвокат средних лет, которая дает ему больше, чем он когда-либо имел прежде. Но он встречает великолепную официантку своего возраста по имени Хизер.

Напомним, что ранее Эштон Кутчер прокомментировал обвинения своей экс-жены Деми Мур. Актриса заявила, что бывший муж склонял ее к занятию сексом втроем.

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