HBO готовит сериал по "Гарри Поттеру" – СМИ

Проект пока на стадии подбора авторов

На стриминговом сервисе HBO Max при сотрудничестве с кинокомпанией Warner Bros. планируют выпустить сериал по мотивам книг Джоан Роулинг о приключениях мальчика из школы волшебников Гарри Поттера.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журнал Hollywood Reporter.

По информации издания, проект пока на подготовительной стадии – сейчас компании ищут авторов и сценаристов и обсуждают идеи для нового сериала.

Уточняется, что никакие соглашения пока не подписаны, пока только ведутся переговоры.

"Руководители стримеров, поддерживаемых WarnerMedia, неоднократно беседовали с потенциальными писателями, рассматривая различные идеи, которые помогли бы перенести любимый фильм на телевидение", – сообщили источники.

Пока подходящие сценаристы до сих пор не найдены и на HBO Max и Warner Bros. не готовы открыто подтвердить запуск нового сериала.

"В студии или на платформе потокового вещания нет никаких сериалов о Гарри Поттере", – цитирует издание заявление компаний.

Кроме того, для запуска сериала его идея еще должна быть одобрена автором книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, а также компаниям нужно получить согласие медиакорпорации NBCUniversal, которая владеет правами на трансляцию контента, связанного с мальчиком-волшебником.

Напомним, в Лестер-сквере в Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру, который воспроизводит сцену из фильма "Гарри Поттер и философский камень" и является частью выставки под открытым небом в центре британской столицы.

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