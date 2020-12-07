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Почему Дэниел Рэдклифф сломал много волшебных палочек на съемках "Гарри Поттера": забавная причина

Сегодня, 12:00

Актер признался, что реквизиторы просили перестать это делать

31-летний актер Дэниел Рэдклифф поделился некоторыми интересными моментами со съемок знаменитой франшизы "Гарри Поттер". Если вы когда-либо были или все еще являетесь поттероманом, то не раз мечтали о волшебной палочке. Как оказалось, Дэниел получал по новой палочке каждые две недели, потому что ломал их, используя, в качестве барабанных!

Дэниел Рэдклифф стал гостем YouTube-шоу Hot Ones и признался, что ему было жаль художников по реквизиту.

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера
Фото: Getty Images, Warner Bros. Pictures

"Я хотел барабанить ими по ногам и постоянно делал это. Каждые три или четыре недели они просто ломались. Мне было жаль мастеров по реквизиту. Они смотрели на меня с лицами: "Пожалуйста, прекрати барабанить". Они были очень милы с нами и терпеливы", – поделился актер.

В то же время миф о вечно ломающихся очках Гарри Поттера Дэниел развенчал. Действительно, за все время съемок он сломал несколько пар очков, но не более.

Также Дэниел Рэдклифф рассказал, что когда ему было 11-12 лет, он действительно ел по тонне еды во время съемки сцен банкетов в Хогвартсе.

"...особенно завтраки, где я был всего лишь 11-12-летним ребенком, который каждое утро в течение нескольких дней ел яичницу, бекон, сосиски и запеченную фасоль. Так что это было здорово", – поделился он.

Напомним, что ранее Рон из "Гарри Поттера" рассекретил странное имя своей дочери и впервые завел Instagram-аккаунт.

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