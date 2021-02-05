Слухи подтвердились: Натали Портман беременна в третий раз (фото)

Беременную актрису заметили на прогулке в Сиднее

Вероятно, Натали Портман в этом году станет мамой в третий раз. Слухи о ее беременности появились еще прошлым летом, но не получили подтверждения, сейчас же актрису заметили с округлым животом.

Портман снимается в новом проекте студии Marvel "Тор: Любовь и гром" вместе с Крисом Хемсвортом. Работа над картиной идет в Сиднее. Именно там знаменитость сфотографировали папарацци накануне. Снимками делится издание Page Six.

Натали Портман беременна

Фото: twitter.com/PageSix

39-летняя Портман была замечена в синей майке и леггинсах. Лицо она скрыла под маской и бейсболкой. Невооруженным глазом видно округлый живот актрисы.

Эта беременность для Портман третья. У нее есть сын и дочь от франко-американского хореографа Бенджамина Мильпье. За него Натали вышла замуж в 2012 году.

Кто из звезд выходил замуж во время беременности, смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Натали Портман опубликовала редкий снимок со своими детьми.

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