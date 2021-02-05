Чутки підтвердилися: Наталі Портман вагітна втрете (фото)

Вагітну акторку помітили на прогулянці в Сіднеї

Ймовірно, Наталі Портман в цьому році стане мамою втрете. Чутки про її вагітність з'явилися ще минулого літа, але не отримали підтвердження, зараз акторку помітили з округлим животом.

Наразі Портман знімається в новому проекті студії Marvel "Тор: Любов і грім" разом із Крісом Хемсвортом. Робота над картиною йде у Сіднеї. Саме там знаменитість сфотографували папараці напередодні. Знімками ділиться видання Page Six.

Наталі Портман вагітна

Фото: twitter.com/PageSix

39-річна Портман була помічена у синій майці і легінсах. Лице вона приховала під маскою та бейсболкою. Неозброєним оком видно округлий живіт акторки.

Ця вагітність для Портман третя. У неї є син і дочка від франко-американського хореографа Бенджаміна Мільп'е. За нього Наталі вийшла заміж у 2012 році.

Хто із зірок виходив заміж під час вагітності, дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Наталі Портман опублікувала рідкісний знімок зі своїми дітьми.

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