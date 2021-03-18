Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слава Демин рассказал о конфликте с Надеждой Мейхер из-за ее груди

Сегодня, 14:31

Надежда даже заблокировала Славу в соцсетях

Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин, который развелся с супругой, рассказал о конфликте с певицей, актрисой и телеведущей Надеждой Мейхер.

Сейчас Демин – один из самых популярных YouTube-блогеров нашей страны. Кажется, он записал интервью со всеми звездами нашего шоу-бизнеса. И без конфликтов, как признается ведущий, не обходится. Например, на Славу Демина после интервью до сих пор обижена Надежда Мейхер.

Слава Демин и Надежда Мейхер
Слава Демин и Надежда Мейхер
Фото: instagram.com/nadyameiher, instagram.com/slavademin_official

В интервью, которое появилось на канале Демина в марте прошлого года, он задал Мейхер несколько вопросов о ее бюсте – например, как он сохранил такую форму, особенно после рождения троих детей. Также Слава затронул тему размера груди. Этот момент тогда смутил не только Надю, но и многих зрителей.

"Возможно это как-то странно, пошло звучало, но мне было действительно интересно – о груди. Потому что я, как мужчина, не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. И я хотел, чтобы Надя об этом рассказала", – признался Демин в интервью "Зірковому шляху".

Правда, Мейхер такие вопросы были не по душе. И она заблокировала интервьюера в социальных сетях.

Смотрите полное интервью Славы Демина для программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале Украина:

Ранее мы рассказывали о самых громких ссорах в звездных коллективах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Необычный состав: Винник, Потап, Мейхер, Горбунов и Позитив записали совместный трек Возвращение на сцену? Надежда Мейхер исполнила оперу в суперфинале "Танців з зірками" Надежда Мейхер впервые показала дочек и растрогала выступлением на "Танцях з зірками": видео
Надежда Мейхер конфликты
Реклама

Новости партнеров

Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Уроженка Марганца победила в Международном конкурсе красоты
Уроженка Марганца победила в Международном конкурсе красоты

Популярные статьи

Сегодня, 11:44Звездно

Андрея Данилко заметили в объятиях экстравагантной женщины: фото

Сегодня, 11:10Звездно

5 зрелищных фильмов Люка Бессона, который подарил миру "Леона"

Сегодня, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 марта: Весам нужно притормозить, а Скорпиону – расслабиться

Вчера, 10:33Вкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

Вчера, 10:22Фаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

Вчера, 05:32Психо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

16 мартаЗвездно

Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу: видео

16 мартаЗвездно

Нельзя покидать дом даже выпить кофе: что запрещали Меган Маркл и ее маме в Лондоне

16 мартаЗвездно

Спрятался за ее плечами: Волочкова засветила нового бойфренда

16 мартаЗвездно

Алан Бадоев снял клип украинской группе, работающей в России: видео

16 мартаЗвездно

Олег Винник рассказал, какие фото ему шлет Павел Зибров. Это очень неожиданно

16 мартаВкусно

День святого Патрика: 5 рецептов к празднику

16 мартаАктуально

Не жги: как правильно подобрать термозащиту для волос

16 мартаФаново

Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат

16 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 16 марта: Близнецам нужно заняться планированием, а на Раков нападет меланхолия

15 мартаВкусно

Как вкусно сварить гречку на гарнир

Новости партнеров

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Дорофеева показала, как носить самый модный свитер 2021 года
Дорофеева показала, как носить самый модный свитер 2021 года
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять