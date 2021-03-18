Слава Демин рассказал о конфликте с Надеждой Мейхер из-за ее груди

Надежда даже заблокировала Славу в соцсетях

Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин, который развелся с супругой, рассказал о конфликте с певицей, актрисой и телеведущей Надеждой Мейхер.

Сейчас Демин – один из самых популярных YouTube-блогеров нашей страны. Кажется, он записал интервью со всеми звездами нашего шоу-бизнеса. И без конфликтов, как признается ведущий, не обходится. Например, на Славу Демина после интервью до сих пор обижена Надежда Мейхер.

Слава Демин и Надежда Мейхер Фото: instagram.com/nadyameiher, instagram.com/slavademin_official

В интервью, которое появилось на канале Демина в марте прошлого года, он задал Мейхер несколько вопросов о ее бюсте – например, как он сохранил такую форму, особенно после рождения троих детей. Также Слава затронул тему размера груди. Этот момент тогда смутил не только Надю, но и многих зрителей.

"Возможно это как-то странно, пошло звучало, но мне было действительно интересно – о груди. Потому что я, как мужчина, не понимаю, насколько трудно девушкам с большой грудью. И я хотел, чтобы Надя об этом рассказала", – признался Демин в интервью "Зірковому шляху".

Правда, Мейхер такие вопросы были не по душе. И она заблокировала интервьюера в социальных сетях.

Смотрите полное интервью Славы Демина для программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале Украина:

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