Слава Дьомін розповів про конфлікт з Надією Мейхер через її груди
Надія навіть заблокувала Славу в соцмережах
Відомий український теле- і радіоведучий Слава Дьомін, який розлучився з дружиною, розповів про конфлікт зі співачкою, актрисою і телеведучою Надією Мейхер.
Зараз Дьомін – один з найпопулярніших YouTube-блогерів нашої країни. Здається, він записав інтерв'ю з усіма зірками нашого шоу-бізнесу. І без конфліктів, як зізнається ведучий, не обходиться. Наприклад, на Славу Дьоміна після інтерв'ю досі ображена Надія Мейхер.
В інтерв'ю, яке з'явилося на каналі Дьоміна в березні минулого року, він поставив Мейхер кілька запитань про її бюст – наприклад, як він зберіг таку форму, особливо після народження трьох дітей. Також Слава торкнувся теми розміру грудей. Цей момент тоді збентежив не тільки Надю, але і багатьох глядачів.
"Можливо це якось дивно, вульгарно звучало, але мені було дійсно цікаво – про груди. Тому що я, як чоловік, не розумію, наскільки важко дівчатам з великими грудьми. І я хотів, щоб Надя про це розповіла", – зізнався Дьомін в інтерв'ю" Зірковому шляху ".
Правда, Мейхер такі питання були не до душі. І вона заблокувала інтерв'юера в соціальних мережах.
Дивіться повне інтерв'ю Слави Дьоміна для програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі Україна:
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