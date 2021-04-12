У Ивлеевой забрали Lamborghini: Пока не собьет кого-то – не успокоится!

Настю неоднократно штрафовали за нарушение ПДД

Настя Ивлеева осталась без своего авто. Сотрудники ДПС оштрафовали знаменитость и эвакуировали ее Lamborghini Aventador, который та купила в прошлом году, за нарушение правил дорожного движения.

О случившемся Ивлеева сообщила у себя в Instagram. Она опубликовала несколько фото и видео, снятых в минувшее воскресенье.

При этом в сторис Настя опубликовала видео, снятое очевидцем, написав, что она ездит не быстро.

Скриншот: instagram.com/stories/_agentgirl_

Накануне в СМИ появилась информация о том, что за восемь месяцев Настя Ивлеева нарушила правила дорожного движения около 200 раз.

В комментариях некоторые пользователи соцсети осудили Ивлееву за ее поведение: "Пока не собьет кого-то, не дай бог, не успокоится!", "Плати давай, правила для всех одни", "Настя, не надо так... Ефремов и Эдвардик хлебать понты и нарушения на дорогах долго будут... Не смешно в общем", "То, что звезды сбивают людей и пытаются отмазаться, это уже в порядке вещей в России, да?".

ДТП с участием знаменитостей – не новость. Ранее звезда российского "Холостяка" насмерть сбила человека.

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