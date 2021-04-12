Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У Ивлеевой забрали Lamborghini: Пока не собьет кого-то – не успокоится!

Сегодня, 16:15

Настю неоднократно штрафовали за нарушение ПДД

Настя Ивлеева осталась без своего авто. Сотрудники ДПС оштрафовали знаменитость и эвакуировали ее Lamborghini Aventador, который та купила в прошлом году, за нарушение правил дорожного движения.

О случившемся Ивлеева сообщила у себя в Instagram. Она опубликовала несколько фото и видео, снятых в минувшее воскресенье.

, (@_agentgirl_)

При этом в сторис Настя опубликовала видео, снятое очевидцем, написав, что она ездит не быстро.

Скриншот: instagram.com/stories/_agentgirl_

Накануне в СМИ появилась информация о том, что за восемь месяцев Настя Ивлеева нарушила правила дорожного движения около 200 раз.

Читайте также:
Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал ДТП с отцом: "Это боль для всех"

В комментариях некоторые пользователи соцсети осудили Ивлееву за ее поведение: "Пока не собьет кого-то, не дай бог, не успокоится!", "Плати давай, правила для всех одни", "Настя, не надо так... Ефремов и Эдвардик хлебать понты и нарушения на дорогах долго будут... Не смешно в общем", "То, что звезды сбивают людей и пытаются отмазаться, это уже в порядке вещей в России, да?".

ДТП с участием знаменитостей – не новость. Ранее звезда российского "Холостяка" насмерть сбила человека.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Адвокат пострадавших в ДТП: теща Притулы утратила остатки совести "Простите, Бога ради!": Адвокат Ефремова показал письмо актера к семье погибшего Захарова Максим Ежов из "Танців з зірками" о страшном ДТП: "Никто не понимал, как я выжил"
ДТП авто Настя Ивлеева
Реклама

Новости партнеров

Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
СМИ показали, где живет Олег Винник
СМИ показали, где живет Олег Винник
Три самых нервных знака зодиака
Три самых нервных знака зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

Вчера, 17:04Вкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

Вчера, 13:39Звездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

Вчера, 09:00Блог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

10 апреляВкусно

10 рецептов вкусного завтрака из яиц

10 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

9 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто неожиданно покинул проект в шестом выпуске

9 апреляЗвездно

Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

Новости партнеров

Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Отец Киркорова рассказал, почему его сын не женился после развода
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Настя Каменских поразила Сеть новым фото
Настя Каменских поразила Сеть новым фото
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Шикарная Никитюк позировала в маленьком черном платье. Фото
Шикарная Никитюк позировала в маленьком черном платье. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять