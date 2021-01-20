Сериал "Люпен" о воре-джентльмене стал хитом. Стоит ли посмотреть?

Краткий обзор главной сериальной новинки января

Один из самых громких сериалов января "Люпен",который рассказывает о хитром французское воре-джентльмене, возглавил топ-10 самых популярных шоу на Netflix.

Это первый французский сериал, которому удалось поставить такой рекорд. По данным Variety, "Люпена" посмотрят более 70 миллионов человек всего за один месяц после премьеры, а это значит, что он обгонит по популярности нашумевшие сериалы "Ход королевы" и "Бриджертоны".

Пора узнать, почему сериал покорил зрителей.

Кадр из сериала "Люпен" Фото: Netflix

1. В главной роли – звезда "1+1" Омар Си

Своей популярностью "Люпен" во многом обязан звездому актерскому составу. Главную роль учтивого вора Ассана Диопа играет 43-летний французский актер, которого мы помним по комедии "1+1" ("Неприкасаемые"). Вместе с ним также снялись Людивин Санье ("Молодой папа"), Клотильда Эм, Николь Гарсиа ("Строго на Юг"), Антуан Гуи ("Он и она"). Большинство эпизодов написал сценарист Джордж Кей, известный по работе над сериалом "Убивая Еву".

Кадр из сериала "Люпен" Фото: Netflix

2. Динамичный сюжет

Вдохновленный приключениями благородного литературного героя-разбойника Арсена Люпена, современный французский вор Ассан Диоп планирует ограбление года. Но решился на это Ассан не просто так – в детстве он осиротел из-за того, что некий богач Пеллегрини подставил его отца. Спустя два десятилетия Ассан решает отомстить Пеллегрини и ради этого он готов выкрасть саму "Мону Лизу". Сюжет нереально динамичный и захватывает с первой серии. А если вам нравятся качественные сюжеты об ограблениях и вы любите благородных героев – стоит провести несколько часов за просмотром.

На данный момент вышло пять эпизодов первого сезона, но фанаты уже с нетерпением ждут продолжения.

"Люпен" Фото: Скриншот из YouTube

3. Герой нашего времени

Главный герой – стремится к справедливости, хоть и действует абсолютно незаконными способами. В ходе истории раскрываются детали о детстве Ассана Диопа и мы видим, как он постепенно становится грозным, но нравственным вором.

История Ассана запутанная и интригующая, что делает его для зрителей еще более интересным и вдохновляющим героем. Ну а сам Ассан вдохновляется известным персонажем из книг Мориса Леблана о воре Люпене, который использовал искусство обмана во благих целях.

Кстати, во Франции после выхода сериала продажи книг об Арсене Люпене ошеломительно возросли.

Смотрите трейлер сериала "Люпен" (2021):

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