На замену Кардашьян: новое шоу Netflix о реальной жизни безумно богатых азиатов в США

Интриги, сплетни и роскошная жизнь – реалити-шоу покажет, как развлекаются азиаты

В этом году закрывается популярное реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а на смену ему приходит новое, только в этот раз в центре сюжета – азиаты.

Частная жизнь богатых и знаменитых всегда была интересна публике, а после того, как ромком "Безумно богатые азиаты" покорил мир оказалось, что зрителям очень нравится наблюдать за жизнью азиатских героев.

Bling Empire – это новое реалити-шоу от Netflix, которое предлагает откровенный взгляд на реальную жизнь богатых азиатов. Только герои шоу – не выдуманные персонажи, а настоящие жители Лос-Анджелеса, у которых слишком много денег, чтобы жить скучной жизнью. При этом у них достаточно времени, чтобы заниматься банальными вещами, которые многие из нас сочли бы глупостью. Итак, что же творится в этом шоу?

Bling Empire Фото: Netflix

О чем Bling Empire

Не стоит придавать большого значения сюжету этого реалити-шоу, потому что здесь не всегда будут происходить вещи, которые можно логично осмыслить.

Например, уже в первой сцене героиня Анна Шэй раздробляет стену гардероба кувалдой. Просто потому, что он ей больше не нравится. Хотя поведение Анны, тоже можно понять – японско-российская дочь миллиардера заполучила состояние от отца, который работает в сфере производства ракет и танков. Ей ли не знать, как нужно развлекаться со своим богатством. Например, после этого Анна Шэй с ее подругой Келли летят в Париж просто, чтобы заняться шоппингом.

Bling Empire Фото: Netflix

Они правда все богаты?

Персонажи Bling Empire действительно супербогатые азиаты, а также американцы азиатского происхождения. Некоторые герои "сделали" себя сами, в то время как другие персонажи родом из богатых семей.

Герои – друзья в реальной жизни и сами согласились вместе сниматься. Конечно же, ни одно шоу не обходится без драмы, поэтому в Bling Empire зрители увидят даже любовный треугольник. Но конечно, помимо сплетен и секретов в шоу будет очень много шика, люксовых автомобилей, нарядов от кутюр, роскошных вечеринок и прочего.

Но Bling Empire также затрагивает вопросы токсичных отношений, смерти родителей, усыновления и даже показывает, что порой большое состояние приносит много проблем.

Bling Empire Фото: Netflix

Персонажи – представители разных поколений

Супербогатые герои – это не только представители поколения Z или миллениалы. Взрослые светские личности азиатского происхождения тоже снимаются в шоу наряду с молодым поколением, как например модель-диджей Ким Ли и 22-летний фешн-инфлюенсер Джейми Се.

Bling Empire Фото: Netflix

Один персонаж отличается от всех

Американец корейского происхождения Кевин Крайдер, который живет в Лос-Анджелесе и мечтает о карьере модели, на самом деле не так богат. Но это было задумано создателями шоу. Кевин был знаком со всеми участниками Bling Empire еще за год до начала съемок и теперь даже подружился с одним из коллег.

Bling Empire состоит из восьми эпизодов, посмотреть которые пока можно лишь на Netflix.

Смотрите трейлер реалити-шоу Bling Empire:

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