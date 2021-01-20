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Три проститутки убегают от сутенера в тизере сериала "Красное небо". От создателя "Бумажного дома"

Сегодня, 11:41

В главной роли – звезда "Флорисьенты"

Создатель популярного криминального сериала "Бумажный дом", Алекс Пина снял новый испанский шедевр. В этот раз – не о преступниках, а о проститутках. И Netflix уже показал первый тизер.

Сюжет сериала под названием "Красное небо" (Sky Rojo) повествует о трех проститутках – Корал, Венди и Джине, которые убегают от своего сутенера Ромео и его преспешников. Теперь девушки должны держаться вместе, чтобы спасти свои жизни.

Главную роль играет Мариана Эспосито, наиболее известная как Роберта из популярного сериала нулевых "Флорисьента".

"Красное небо"
"Красное небо"
Фото: Netflix

Премьера сериала запланирована на 19 марта.

Смотрите тизер сериала "Красное небо":

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