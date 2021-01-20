Три проститутки убегают от сутенера в тизере сериала "Красное небо". От создателя "Бумажного дома"
В главной роли – звезда "Флорисьенты"
Создатель популярного криминального сериала "Бумажный дом", Алекс Пина снял новый испанский шедевр. В этот раз – не о преступниках, а о проститутках. И Netflix уже показал первый тизер.
Сюжет сериала под названием "Красное небо" (Sky Rojo) повествует о трех проститутках – Корал, Венди и Джине, которые убегают от своего сутенера Ромео и его преспешников. Теперь девушки должны держаться вместе, чтобы спасти свои жизни.
Главную роль играет Мариана Эспосито, наиболее известная как Роберта из популярного сериала нулевых "Флорисьента".
Премьера сериала запланирована на 19 марта.
Смотрите тизер сериала "Красное небо":
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