Сердючку заметили на концерте в Сочи: у артиста ответили, что это фейк (видео)

В Сочи действительно выступал артист в образе Верки Сердючки, но это был не Данилко

Минувшим вечером Верка Сердючка выступила на вечеринке в Сочи. Более того, она даже была ведущей ивента. Но позже выяснилось, что это был всего лишь двойник звезды. Или нет?

В Instagram-аккаунте Верки Сердючки появился пост со скриншотом публикации Сергея Стерненко, где тот пишет о концерте Сердючки: "Не только жена Лещенко любит развлекать оккупантов".

В комментарии представители Данилко отметили, что это фейк и попросили автора поста быть внимательнее. Ну что ж, похоже, Андрею Михайловичу пора патентовать образ Веры.

Пользователи соцсети высказались об этой ситуации:

"Вчера в Сочи был концерт пародии на Сердючку. Видел у знакомых. Так что точно фейкньюс"

"Сто процентов уверены, что это Данилко? Сердючек развелось, как и любого другого артиста липового"

"Ну и что? В России тоже любят Верку Сердючку!"

"На фото даже не походе на Данилко"

Скриншот: instagram.com/v_serduchka

Скриншот: instagram.com/v_serduchka

Одна из гостей той самой вечеринки в Сочи опубликовала в Instastories выступление Верки Сердючки. На видео действительно сложно понять: настоящая это Вера или нет.

Видео: instagram.com/stories/elen_starmakeup

В январе этого года Андрея Данилко заметили в России. Тогда он якобы "засветился" в компании российского ведущего Андрея Малахова, который занесен в базу "Миротворца".

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