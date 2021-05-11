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Сердючку заметили на концерте в Сочи: у артиста ответили, что это фейк (видео)

Сегодня, 18:56

В Сочи действительно выступал артист в образе Верки Сердючки, но это был не Данилко

Минувшим вечером Верка Сердючка выступила на вечеринке в Сочи. Более того, она даже была ведущей ивента. Но позже выяснилось, что это был всего лишь двойник звезды. Или нет?

В Instagram-аккаунте Верки Сердючки появился пост со скриншотом публикации Сергея Стерненко, где тот пишет о концерте Сердючки: "Не только жена Лещенко любит развлекать оккупантов".

, VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

В комментарии представители Данилко отметили, что это фейк и попросили автора поста быть внимательнее. Ну что ж, похоже, Андрею Михайловичу пора патентовать образ Веры.

Пользователи соцсети высказались об этой ситуации:

  • "Вчера в Сочи был концерт пародии на Сердючку. Видел у знакомых. Так что точно фейкньюс"
  • "Сто процентов уверены, что это Данилко? Сердючек развелось, как и любого другого артиста липового"
  • "Ну и что? В России тоже любят Верку Сердючку!"
  • "На фото даже не походе на Данилко"
Скриншот: instagram.com/v_serduchka

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    Скриншот: instagram.com/v_serduchka

    Одна из гостей той самой вечеринки в Сочи опубликовала в Instastories выступление Верки Сердючки. На видео действительно сложно понять: настоящая это Вера или нет.

    Видео: instagram.com/stories/elen_starmakeup

    В январе этого года Андрея Данилко заметили в России. Тогда он якобы "засветился" в компании российского ведущего Андрея Малахова, который занесен в базу "Миротворца".

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