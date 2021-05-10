Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

Сегодня, 16:22

В Сети разгорелись споры: одни уверены, что в словах музыканта об Украине нет негатива, другие же твердят, что лидер "Машины времени" унизил страну

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич
Фото: facebook.com/makarevichav

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич недавно оценил красоту Западной Украины, поделившись впечатлениями в соцсети. Музыкант написал, что ожидал увидеть "захолустье", но в итоге был удивлен красотой городов Украины. Но не все позитивно расценили его слова.

Известный украинский и крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев обратил внимание, что в на первый взгляд лестных словах Макаревича прослеживается пренебрежительное отношение россиян к Украине.

"Вот здесь очень точно передано подсознательное отношение россиян к Украине. Даже когда они хотят типа похвалить, у них выходят унизительные, почти расистские предложения. Причем сами они упорно этого не замечают: "Што я такова сказал?" А еще здесь вкусное сало, борщ и классные телочки, да?" – написал на своей странице в Fecebook Муждабаев.

Скриншот: Facebook

В комментариях некоторые согласились с мнением Айдера Муждабаева, другие же отметили, что в словах Андрея Макаревича нет подтекста и к словам просто придираются.

  • Ну такое, несколько за уши притянуто. Если человек где-либо не был, он может иметь те или иные ожидания от места, не обязательно хорошие.
  • Безотносительно к Макаревичу. В приведенной цитате чувства не россиянина, но жителя крупного города. Точно так же одессит или киевлянин зачастую приезжает в Тернополь или Корсунь-Шевченковский и сообщает, что "надо же, а тут не захолустная провинция, а нормальное развитие и красиво".
  • Нутро шовиниста не спрячешь. Он всегда был на короткой ноге с Кремлем. Все его слова про поддержку Украины не более чем слова.
  • Грустно, что многие украинцы даже не видят имперскую суть поста Макаревича. Макаревич этим своим "ожиданием" дает понять, что считал/считает Украину не европейской, а такой же обшарпанной страной, как и Россия, частью все того же СССР.
Скриншот: Facebook

Напомним, в Ивано-Франковской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта до полного прекращения оккупации территории Украины страной- агрессором РФ. Но для Макаревича сделали исключение.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Андрей Макаревич
Реклама

Новости партнеров

Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Кароль взволновала поклонников сменой имиджа: видео
Кароль взволновала поклонников сменой имиджа: видео
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!

Популярные статьи

Вчера, 20:39Звездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

Вчера, 16:10Звездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

Вчера, 13:52Звездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

Вчера, 09:00Фаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

Вчера, 08:00Вкусно

Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака

Вчера, 05:20Фаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

8 маяФаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

8 маяЗвездно

Манижа выступила на сцене Евровидения: как прошла первая репетиция представительницы России

8 маяЗвездно

Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

8 маяВкусно

Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

8 маяФаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

8 маяЗвездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

7 маяЗвездно

Эпатажный рэпер Моргенштерн вызвал восхищение у лидера Ленинграда Сергея Шнурова

7 маяМодно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

7 маяЗвездно

Потап заказал неожиданные подарки на свое 40-летие. Вы будете удивлены!

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
5 порций овощей и фруктов назвали новым рецептом долголетия
Отец Бритни Спирс заявил о тяжелой болезни певицы
Отец Бритни Спирс заявил о тяжелой болезни певицы
Кинозвезды Голливуда 90-х: как они сейчас выглядят на самом деле
Кинозвезды Голливуда 90-х: как они сейчас выглядят на самом деле
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео
Кароль пустила в дом журналистов и показала свой рацион. Видео

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять