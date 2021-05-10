Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

В Сети разгорелись споры: одни уверены, что в словах музыканта об Украине нет негатива, другие же твердят, что лидер "Машины времени" унизил страну

Андрей Макаревич Фото: facebook.com/makarevichav

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич недавно оценил красоту Западной Украины, поделившись впечатлениями в соцсети. Музыкант написал, что ожидал увидеть "захолустье", но в итоге был удивлен красотой городов Украины. Но не все позитивно расценили его слова.

Известный украинский и крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев обратил внимание, что в на первый взгляд лестных словах Макаревича прослеживается пренебрежительное отношение россиян к Украине.

"Вот здесь очень точно передано подсознательное отношение россиян к Украине. Даже когда они хотят типа похвалить, у них выходят унизительные, почти расистские предложения. Причем сами они упорно этого не замечают: "Што я такова сказал?" А еще здесь вкусное сало, борщ и классные телочки, да?" – написал на своей странице в Fecebook Муждабаев.

Скриншот: Facebook

В комментариях некоторые согласились с мнением Айдера Муждабаева, другие же отметили, что в словах Андрея Макаревича нет подтекста и к словам просто придираются.

Ну такое, несколько за уши притянуто. Если человек где-либо не был, он может иметь те или иные ожидания от места, не обязательно хорошие.

Безотносительно к Макаревичу. В приведенной цитате чувства не россиянина, но жителя крупного города. Точно так же одессит или киевлянин зачастую приезжает в Тернополь или Корсунь-Шевченковский и сообщает, что "надо же, а тут не захолустная провинция, а нормальное развитие и красиво".

Нутро шовиниста не спрячешь. Он всегда был на короткой ноге с Кремлем. Все его слова про поддержку Украины не более чем слова.

Грустно, что многие украинцы даже не видят имперскую суть поста Макаревича. Макаревич этим своим "ожиданием" дает понять, что считал/считает Украину не европейской, а такой же обшарпанной страной, как и Россия, частью все того же СССР.

Скриншот: Facebook

Напомним, в Ивано-Франковской области ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта до полного прекращения оккупации территории Украины страной- агрессором РФ. Но для Макаревича сделали исключение.

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