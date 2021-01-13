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Эксклюзив

Андрея Данилко заметили в России. Мы выяснили, так ли это

Сегодня, 13:45

У Данилко прокомментировали "скандальное" фото с ведущим из базы "Миротворца"

Ряд украинских СМИ сообщил, что украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, якобы "засветился" в компании российского ведущего Андрея Малахова, который занесен в базу "Миротворца". Но как выяснили Сегодня.Lifestyle, информация о том, что артист приехал в РФ к Малахову оказалась ложной.

Снимок был опубликован в Instagram-профиле российского певца Прохора Шаляпина. На фото запечатлены Инна Белоконь (мама Верки Сердючки), сам Шаляпин, Андрей Данилко и Андрей Малахов. В описании к посту Шаляпин поздравил Малахова с днем рождения, из-за чего и возникла путаница.

Мы обратились к менеджерам Андрея Данилко за комментарием.

"Это старое фото, оно было сделано в 2010 году, в гримерке. И вот оно, почему-то, всплыло через 10 лет. Мы не понимаем, зачем раздувают эту историю", – объяснил Сегодня.Lifestyle официальный представитель Андрея Данилко.

Инна Белоконь, Прохор Шаляпин, Андрей Данилко и Андрей Малахов
Инна Белоконь, Прохор Шаляпин, Андрей Данилко и Андрей Малахов
Фото: instagram.com/shalyapin_official

Отметим, что Андрей Данилко и многие другие артисты прекратили концертную деятельность на территории РФ после незаконной аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе.

Ранее мы делились интересными фактами биографии Андрея Данилко. Ранее Андрей Данилко, который стал детективом шоу "Маска" на телеканале "Украина" поделился впечатлениями о проекте.

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