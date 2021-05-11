Сердючку помітили на концерті в Сочі: у артиста відповіли, що це фейк (відео)

У Сочі дійсно виступав артист в образі Вєрки Сердючки, але це був не Данилко

Минулого вечора Вєрка Сердючка виступила на вечірці в Сочі. Більш того, вона навіть була ведучою івенту. Але пізніше з'ясувалося, що це був всього лише двійник зірки. Чи ні?

В Instagram-акаунті Вєрки Сердючки з'явився пост зі скріншотом публікації Сергія Стерненка, де той пише про концерт Сердючки: "Не тільки дружина Лещенко любить розважати окупантів".

У коментарі представники Данилко зазначили, що це фейк і попросили автора поста бути уважніше. Ну що ж, схоже, Андрію Михайловичу пора патентувати образ Віри.

Користувачі соцмережі висловилися про цю ситуацію:

"Вчора в Сочі був концерт пародії на Сердючку. Бачив у знайомих. Так що точно фейкньюс"

"Сто відсотків упевнені, що це Данилко? Сердючок розвелося, як і будь-якого іншого артиста липового"

"Ну і що? В Росії теж люблять Вєрку Сердючку!"

"На фото навіть не схоже на Данилка"

Скріншот: instagram.com/v_serduchka

Скріншот: instagram.com/v_serduchka

Одна з гостей тієї самої вечірки в Сочі опублікувала в Instastories виступ Вєрки Сердючки. На відео дійсно складно зрозуміти: справжня це Віра чи ні.

У січні цього року Андрія Данилка помітили в Росії. Тоді він нібито "засвітився" в компанії російського ведучого Андрія Малахова, який занесений в базу "Миротворця".

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