Ну Гарри! Сердючка снова обвинила известного певца в плагиате (фото)
Украинский артист сравнил несколько своих сценических образов с костюмами Гарри Стайлса
В Instagram-профиле Сердючки (украинского артиста Андрея Данилко), которая на шоу "Маска" презентовала новую песню, уже несколько постов, где сравниваются образы Верки и Гарри Стайлса.
На одном из коллажей Данилко запечатлен в шубе, в то время как Гарри одет в похожий наряд на шоу Gucci Beloved – новом кампейне модного дома.
Поклонники украинского звезды не на шутку возмущены. В комментариях они поддержали Верку, написав, что британский певец никогда не сможет переплюнуть стиль Сердючки.
- "Вера, он нарывается"
- "Изысканный оригинал и жалкая пародия"
- "Не, ну действительно, надо совесть иметь"
- "Плагиатор! Оригинал не сможет никогда переплюнуть"
Ранее мы писали, что Андрей Данилко и Инна Белоконь поцеловались прямо на сцене "Маски".
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