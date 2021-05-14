Сами все придумали: Дан Балан объяснил свои отношения с Кароль, но ему не поверили

Ранее продюсер "Голосу країни" назвал "отношения" Тины и Дана "синтетическими", созданными специально для хайпа

Тина Кароль и Дан Балан Фото: instagram.com/danbalan/

Недавно Владимир Завадюк буквально ошарашил поклонников Тины Кароль и Дана Балана, заявив, что "роман" артистов был придуман ради высоких рейтингов "Голосу країни".

Позже он оправдался за свои слова, сказав, что его высказывание о Дане и Тине якобы неправильно поняли. На этот раз Дан Балан решил внести ясность в ситуацию, но поверили ему не все.

В Instagram-профиле Дан Балан опубликовал пост, где написал, что фаны сами все придумали, а романа между ним и Кароль никакого нет.

"Мы никогда не заявляли о какой-то связи между нами, кроме дружеской... то, что вы видели в эфирах Голоса – это была искренняя симпатия... а дальше люди сами додумывали, сами напридумывали.. и сами решили, что был какой-то обман...", – написал певец.

По словам Дана, Владимир Завадюк придумал идею, что для шоу было бы хорошо если бы у Тины и Балана появилась бы "романтическая связь" и подталкивал их на это, а в конечном итоге, на самом деле, у них получилась искренняя симпатия, но не более.

В комментариях мнения поклонников разошлись:

"А давно ли Балан начал писать ребята, вместо дорогие мои... и давно ли Балан на русский перешел"

"Орлов написал?"

"Вы никому ничем не обязаны) не наше дело лезть в ваши личные дела"

Скриншот: instagram.com/danbalan

Скриншот: instagram.com/danbalan

Ранее сообщалось, что Тина Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы.

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