Дан Балан звинуватив фанатів у вигаданому романі з Тіною Кароль: А в чому обман?
Раніше продюсер "Голосу країни" назвав стосунки Тіни і Дана "синтетичними", створеними спеціально для хайпу
Нещодавно Володимир Завадюк буквально приголомшив шанувальників Тіни Кароль і Дана Балана, заявивши, що "роман" артистів був придуманий заради високих рейтингів "Голосу країни".
Пізніше він виправдався за свої слова, сказавши, що його висловлювання про Дана і Тіну нібито неправильно зрозуміли. На цей раз Дан Балан вирішив внести ясність в ситуацію, але повірили йому не всі.
В Instagram-профілі Дан Балан опублікував пост, де написав, що фани самі все придумали, а роману між ним і Кароль ніякого немає.
"Ми ніколи не заявляли про якийсь зв'язок між нами, крім дружнього... те, що ви бачили в ефірах Голосу – це була щира симпатія... а далі люди самі додумували, самі придумали... і самі вирішили, що був якийсь обман... ", – написав співак.
За словами Дана, Володимир Завадюк придумав ідею, що для шоу було б добре якби у Тіни і Балана з'явився "романтичний зв'язок" і підштовхував їх на це, а в підсумку у них насправді вийшла щира симпатія, але не більше.
У коментарях думки шанувальників розійшлися:
- "Чи давно Балан почав писати "ребята", замість "дорогі мої"... і чи давно Балан на російську перейшов"
- "Орлов написав?"
- "Ви нікому нічим не зобов'язані) не наша справа лізти у ваші особисті справи"
Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль закрутила роман з чоловіком, будучи в інших стосунках, – зізнання екс-бойфренда співачки.
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