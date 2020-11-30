Сын Григория Чапкиса тайно прилетел из США на финал "Танців з зірками" (фото)

Григорию Николаевичу устроили большой сюрприз

В финале шоу "Танці з зірками", который состоялся в воскресенье, 29 ноября, 90-летнего Григория Чапкиса ждал большой сюрприз: из США приехал его сын Грег. Григорий Николаевич не знал о том, что уже пару дней Грег находится в Украине.

Чапкис-младший стал четвертым приглашенным судьей в суперфинале.

"Мне очень приятно быть в родной стране, где я родился и вырос. Я приехал ради папы, хотел его удивить. Это очень приятный момент, который запомнится на всю жизнь. Отец – живая легенда! Мне хочется здесь быть, чтобы он гордился мной. И мы встретились в его мире – в мире бальных танцев!" – прокомментировал свое появление на шоу Грег Чапкис.

Григорий Чапкис и его сын Грег Фото: YouTube, instagram.com/gregory_chapkis

В комментариях под эфиром "Танців" на YouTube многие отметили, что Грег – копия отец. 41-летний Грег пошел по стопам отца и стал хореографом, однако он выбрал немного другое направление – хип-хоп. Он уже более 20 лет проживает в США, где руководит собственной школой танцев "Чапкис-Дэнс".

Скриншот: видео YouTube

Напомним, мы собрали реакцию зрителей на финал шоу "Танців з зірками". Многим не понравилось то, что Санта Димопулос отдала свою победу Юлии Саниной.

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