Солисту "Песняров" на три года запретили въезд в Украину

Валерий Дайнеко незаконно посещал Крым в 2020 году

Солисту белорусской группы "Песняры", которая ранее лишилась гитариста, Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину на три года. Недавно музыкант прилетел в аэропорт "Борисполь", но его тут же отправили обратно в Минск.

Выяснилось, что летом 2020 года Дайнеко незаконно посещал временно оккупированный полуостров, куда попал через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

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Сам артист рассказал, что прилетел в Крым в августе прошлого года для участия в фестивале, где он был одним из членов жюри.

Во время общения с пограничниками Дайнеко подтвердил, что въезд совершил через закрытый пункт пропуска "Симферополь". Солист "Песняров" покинул территорию Украины и вылетел рейсом в Минск.

Ранее мы писали, что Минкульт Украины внес в черный список двух российских певиц.

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