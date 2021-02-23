Родственника Елизаветы II посадили в тюрьму за сексуальные домогательства

Граф признал свою вину

Новый секс-скандал в королевской семье, о котором стало известно в январе, получил продолжение. Как сообщает Daily Mail, двоюродному брату Елизаветы II графу Саймону Боуз-Лайону не удалось избежать наказания за попытку изнасилования. Родственник королевы получил срок.

Несмотря на то, что Саймон признал свою вину и просил дать ему условный срок, суд не пошел ему на встречу. Двоюродного брата Елизаветы II отправили в тюрьму на десять месяцев. Стоит отметить, что изначально Саймону грозило 15 месяцев, но из-за того, что он признал вину – срок сократили.

Саймон Боуз-Лайон Фото: The Mirror

Напомним, что граф Саймон Боуз-Лайон пытался изнасиловать 26-девушку. Как признался родственник Елизаветы II, он был пьян. Позже Саймон попросил прощения у девушки и не хотел огласки.

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