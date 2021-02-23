Елизавета II "отобрала" эфирное время у Меган Маркл и принца Гарри

Королевская семья появится на телевидении на несколько часов ранее, чем герцоги Сассекские

Мы уже писали, что Меган Маркл и принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри, и какие из-за этого могут быть последствия. Это будет их первое большое выступление на телевидении с момента их помолвки, и оно выйдет в эфир через несколько часов после того, как в эфире покажут королевскую семью.

Канал BBC покажет телешоу с участием королевы Елизаветы II, принца Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые выступят с речью в честь Дня содружества, который в связи с пандемией в этом году пройдет онлайн.

Королева Британии Елизавета II Фото: Getty Images

Трансляция выйдет в эфир в воскресенье, 7 марта – в тот же день, что и 90-минутный выпуск Опры с герцогами Сассекскими на канале CBS. Отметим, что из-за разницы во времени интервью Меган и Гарри в Великобритании покажут рано утром 8 марта.

Этот спецвыпуск зрители увидят через несколько недель после того, как Меган Маркл объявила о своей беременности, и после того, как они с Гарри официально подтвердили, что не вернутся в королевскую семью.

Ожидается, что герцоги Сассекские расскажут о решении покинуть королевскую семью и условиях "мегзита", о переезде в США и планах на будущее.

Ранее сообщалось, что принц Гарри без беременной Меган Маркл вернется в Британию.

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