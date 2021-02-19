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Принц Гарри заказал частный самолет и готовится вернуться в Лондон – СМИ

Сегодня, 11:11

Принц Гарри может вернуться на родину раньше запланированного срока

На днях принца Филиппа госпитализировали. Как сообщал Букингемский дворец, что супруг Елизаветы II почувствовал недомогание и в качестве меры предосторожности личный врач рекомендовал лечь в больницу на несколько дней. Но как пишет The Mirror, принца Филиппа оставят в больнице до следующей недели.

Принц Гарри, который сейчас вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи живет в США, очень переживает за здоровье дедушки. Сообщается, что герцог Сассекский ушел на самоизоляцию и заказал частный самолет, чтобы вернуться в Лондон, если принцу Филиппу станет хуже.

Принц Гарри и принц Филипп
Принц Гарри и принц Филипп
Фото: Getty Images

"Гарри, беспокоится о здоровье своего деда, и его регулярно информируют о его состоянии", — сообщил источник.

Напомним, принц Гарри собирался приехать в Лондон летом на 95-летний юбилей ЕлизаветыII, 100-летний юбилей принца Филиппа и на открытие памятника принцессы Дианы.

Ранее мы рассказывали, что из-за интервью Опре Уинфри принц Гарри не сможет вернуть свои воинские звания и титулы.

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