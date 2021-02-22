Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

Сегодня, 13:05

Принца Филиппа недавно госпитализировали с недомоганием

На прошлой неделе стало известно, что 99-летнего супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа, госпитализировали с недомоганием. Его сын, принц Чарльз, был замечен около госпиталя короля Эдуарда VII, в котором сейчас находится Филипп.

Папарацци сделали несколько снимков принца Чарльза, когда тот выходил из машины. Эти фото уже облетели Сеть, где многие отметили, что герцог Корнуольский выглядит на снимках очень грустным, а на его глазах проступают слезы.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

Букингемский дворец не делал новых заявлений касательно самочувствия 99-летнего принца Филиппа. Отметим, что недавно герцог Эдинбургский вместе с Елизаветой II привился от COVID-19.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

Как известно, во время пандемии принц Филипп пребывал с Елизаветой II в Виндзорском замке. Супруг королевы редко появляется на публике с тех пор, как ушел в отставку в 2017 году.

Пока все обсуждают королевскую семью и принца Филиппа в Британии, в Украине появился свой популярный дедушка. На YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Принцесса Евгения впервые показала новорожденного сына - правнука Елизаветы II Меган и Гарри отказались от титула: кто еще из королевских наследников сделал так же Официально: Меган Маркл и принц Гарри не вернутся в королевскую семью
принц Филипп принц Чарльз королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
К Ющенко никто не повернулся на "Голосе країни-11"
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!

Популярные статьи

Сегодня, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Сегодня, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Сегодня, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Вчера, 13:41Звездно

От "Крепкого орешка" до "Гарри Поттера": чем нам запомнился Алан Рикман

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 06:19Психо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

Вчера, 05:05Events

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

20 февраляЗвездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

20 февраляВкусно

Сладкий уикенд по-итальянски: 3 рецепта десертов

20 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 20 февраля: Овны займутся творчеством, а Тельцы – тем, что приносит удовольствие

20 февраляEvents

20 февраля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

19 февраляЗдорово

Мощная магнитная буря начнется 20 февраля: сколько дней продлится и чем опасна

19 февраляEvents

Красивые поздравления с днем рождения мужчине в открытках, стихах и прозе

Новости партнеров

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
Пирожки на кефире жареные на сковороде, рецепт с фото пошагово
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских
«Я любима, пап». Умер отец Насти Каменских

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять