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"Нужно ставить на место": молодая жена Павлика пожаловалась на невоспитанных соседей

Сегодня, 20:48

Екатерину поддержал ее муж

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно рассказала о своей беременности, решила поделиться наболевшим. У себя в InstaStories она пожаловалась на соседей.

Девушка рассказала, что соседи не здороваются. Она отметила, что и не отвечают, если она первой поздоровается.

"Я выхожу из лифта, стоит девушка я ей говорю: "Здравствуйте". Она посмотрела на меня и ничего не ответила", – рассказала супруга певца.

Виктор Павлик, послушав историю жены, спросил, почему она не сделала замечания соседке. Екатерина ничего не ответила.

"Научитесь просто здороваться. Это же так просто", – обратилась к соседям Екатерина Репяхова.

Певец поддержал жену и добавил, что тоже с таким встречался.

"Нужно ставить на место. Ко мне недавно девочка зашла в лифт. Просто стала "на морозе" и все", – рассказал Павлик.

Ранее мы рассказывали, что жена Виктора Павлика назвала новую дату свадьбы.

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