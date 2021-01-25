"Человек должен учиться жить самостоятельно": Екатерина Репяхова о помощи Виктора Павлика бывшей жене

Жена певца рассказала, что думает о помощи Виктора Павлика бывшей супруге

О том, что бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева и нынешняя супруга Екатерина Репяхова не ладят – известно всем. И хоть сейчас молодая жена певца занята предстоящим пополнением в семье, но эксклюзивно в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказала, помогает ли Виктор Павлик бывшей супруге.

Жена, а по совместительству и концертный директор певца призналась, что Виктор Павлик чувствует вину перед бывшей семьей. Она отметила, что он помогает бывшей супруге выплачивать кредит за квартиру.

"Все, что касается кредита, я считаю, что да. Он его взял 15 лет назад, пообещал, то он должен свое слово сдержать", – сказала Екатерина Репяхова.

Екатерина Репяхова и Лариса Созаева Фото: Instagram.com, facebook.com

Но она добавила, что другие вопросы бывшая жена должна решать сама.

"Все, что касается каких-то других вопросов, я считаю, что человек должен учиться жить самостоятельно, уметь за себя постоять. Только потому, что Виктор не вечный", – сказала жена артиста.

По словам Екатерины, она свою жизнь устроила так, что и сама сможет прожить.

"Я живу по таким принципам, что у меня все максимально в жизни обустроено так, что я сейчас как живу с Виктором, точно так же я могу завтра жить и без Виктора", – рассказала супруга певца.

Ранее мы рассказывали, что бывшая жена Виктора Павлика рассказала о жизни с ним.

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