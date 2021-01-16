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Беременная Репяхова назвала новую дату свадьбы с Виктором Павликом

Сегодня, 14:21

Пара решила все же сыграть пышное торжество

Виктор Павлик и его молодая супруга Екатерина Репяхова, которая недавно рассказала, что беременна, решили во второй раз сыграть свадьбу. Вообще это будет их первый праздник, так как в мае они тайно расписались в ЗАГСе, а отметить женитьбу с гостями им не удалось из-за пандемии.

О том, на какую дату Репяхова и Павлик перенесли свадьбу, Катя рассказала в Instastories. По ее словам, это произойдет в ноябре текущего года.

Скриншот: instagram.com/stories/repyahovakate

"Планирую свадьбу на ноябрь 2021 года. Может 4 ноября – день нашего знакомства (6 лет будет)", – сообщила фолловерам девушка.

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На свадьбу для избранницы Виктора Павлика пошили два платья: в одном Катя позировала на росписи в ЗАГСе и для романтической фотосессии, а второе она никому не показывала. Вероятно, в нем Репяхова и появится на будущей свадьбе.

Недавно Катя Репяхова показала беременный живот в купальнике.

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