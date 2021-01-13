Рэп-артистка из США сварила своего кота, чтобы заполучить его череп: фото (18+)

Животное скончалось пару месяцев назад

Американская рэп-исполнительница Азалия Бэнкс шокировала общественность своим неординарным поступком. Девушка сварила останки своего кота, а череп животного оставила себе в качестве трофея. Все это артистка продемонстрировала на своей странице в Instagram.

Кот артистки скончался несколько месяцев назад. Девушка решила эксгумировать животное и сварить его. При этом умершего любимца артистка назвала "иконой", а всех, кто ее осудил, – "расистами", так как решила, что люди возмущаются не столько из-за ее поступка, сколько из-за того, что она темнокожая.

Артистка намерена высушить череп кота Люцифера и отдать его ювелирам, чтобы те покрыли его золотом.

Скриншот: instagram.com/azealiabanks

"Почему вы думаете, что я съем кота, когда я едва могу есть вареную говядину. Ребята, это называется таксидермия. Многие охотники так делают с головами оленей, которые вешают на стены", – пишет Азалия.

Скриншот: instagram.com/azealiabanks

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