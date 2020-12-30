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Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram из-за публикации обнаженных тел

Сегодня, 12:30

Чем именно обидели рисунки фолловеров звезды – неизвестно

19-летняя поп-звезда Билли Айлиш, которая ранее выпустила трейлер фильма о себе, потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram после двух своих Stories. В рамках вирусного флешмоба в прошедший понедельник Билли Айлиш опубликовала рисунки с обнаженными женскими телами, включая свои собственные рисунки.

Певицу Билли Айлиш попросили опубликовать фотографии рисунка, которым она действительно гордится. В ответ певица показала в Instagram-Stories фото страниц блокнота с рисунками женских тел, включая обнаженные грудь и ягодицы, а также змей.

Билли Айлиш
Билли Айлиш
Фото: Getty Images

"Эти, наверное, лол, я люблю сиськи", – написала Билли Айлиш.

Скриншот Daily Mail

Звезду также попросили показать скрин экрана блокировки и оказалось, что там тоже у певицы был рисунок обнаженной женщины.

В итоге один из фанатов Билли Айлиш обнаружил, что публикация этих рисунков привела к тому, что у звезды убавилось целых 100 тысяч подписчиков в соцсети. Было 73 миллиона, а стало – 72,9 миллиона. Чем именно оскорбились эти фолловеры – неизвестно, но в итоге Билли удалила все Stories.

Скриншот Instagram
Скриншот Daily Mail

В итоге к певице пришли новые подписчики и теперь у нее снова 73 миллиона.

Ранее Bloomberg назвал 50 главных людей 2020 года, среди которых оказалась и Билли Айлиш.

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